Roglic: “Pogacar es el más fuerte, pero queda mucho”

Laruns – El esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), nuevo líder del Tour, comentó ayer: "Estoy muy contento con el maillot amarillo, todo ciclista quiere vestirlo al menos una vez en su carrera... Pogacar ha demostrado que es ahora el que está más fuerte, pero queda mucho Tour".

El jefe de filas del Jumbo aseguró que no habían programado lograr el liderato, pero agradeció el trabajo de sus compañeros, que le permitió conseguirlo. "En los días siguientes seguiremos igual, no habrá muchas diferencias con respecto a lo que venimos haciendo. Tenemos un objetivo, llevar el maillot amarillo en París, y estoy contento de cómo nos van las cosas", afirmó.

Por su parte, Mikel Landa (Bahrain-McLaren) se mostraba contento de haber acabado la etapa con los mejores y aseguraba que no renuncia a nada: "Hay que aspirar al máximo, está claro que hay gente más fuerte, pero vamos a soñar con ello".

Landa lamentó el 1:21 segundos que perdió hace dos días en un abanico. "Pasé muy mala noche, pero así es el Tour, no perdona. Termino contento la primera semana. El primer día me caí y me hice daño de verdad, y luego perdí tiempo en el abanico, pero hemos sabido darle la vuelta a la situación. En la etapa de hoy (por ayer) me he encontrado bien, era un final que me gustaba y hemos sacado una diferencia con varios rivales que es muy buena", afirmó.

Landa comentó que la etapa de ayer despejó muchas dudas en la general: "Se dudaba si Bernal estaba bien o no y ha demostrado que está muy bien. Y Roglic y Pogacar son los más fuertes de este Tour", analizó Landa.

Sobre el joven esloveno, que se impuso en la etapa, Landa dijo: "Es muy explosivo y cuesta mucho salir a su rueda, pero confió en que con el paso de las etapas esa explosividad vaya un poco a menos".

Egan Bernal (Ineos), en segundo plano hasta ayer, salía también contento de los Pirineos. "Es verdad que los otros han sido más rápidos en la meta, pero estoy muy satisfecho del resultado, sobre todo por las sensaciones. Hay que aceptar las cosas y quedarse con lo positivo: he estado mejor que en los días precedentes".

Bernal es ahora segundo de la general a solo 21 segundos del líder, el esloveno Primoz Roglic. "He perdido algunos segundos por las bonificaciones pero he ganado confianza para la segunda parte de la carrera, sobre todo cuando lleguemos a los Alpes", dijo.

El colombiano aseguró que se concentró en el tramo final de la etapa en aventajar lo más posible al grupo de descolgados, en el que iban sus compatriotas Nairo Quintana y Rigoberto Urán, porque "son corredores muy fuertes". "Lo más importante a estas alturas de la carrera es estar tranquilo, motivado y recuperar bien. Quiero ganar la carrera, pero tengo que tener los pies en el suelo", comentó.

Enric Mas, principal baza del Movistar para la general, en la que sale de los Pirineos 12º a 2.02 de Primoz Roglic, comentaba: "Después de los resultados y las sensaciones que traíamos del reinicio de esta temporada, estar aquí, cerca de los mejores en días complicados es para estar satisfecho. No son quizás resultados sensacionales para lo que siempre ha sido este equipo, pero creo que son favorables por la evolución que llevamos. Estoy satisfecho con el rendimiento en este primer bloque del Tour, y en teoría debemos ir a mejor con el paso de las días.

OCTAVA ETAPA

1. Tadej Pogacar (Slo) UAE Emirates3h.55:17

2. Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Vismam.t.

3. Marc Hirschi (Swi) Team Sunwebm.t.

4. Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiers m.t.

5. Mikel Landa (Spa) Bahrain McLarenm.t.

6. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredoa 0:11

7. Guillaume Martin (Fra) Cofidism.t.

8. Romain Bardet (Fra) Ag2r la Mondialem.t.

9. Richie Porte (Aus) Trek-Segafredom.t.

10. Rigoberto Uran (Col) EF Pro Cyclingm.t.

11. Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsicm.t.

12. Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLarena 0:54

13. Alejandro Valverde (Spa) Movistar m.t.

14. Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiersm.t.

15. Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scottm.t.

16. Miguel Ángel López (Col) Astana m.t.

17. Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Vismam.t.

18. Enric Mas Nicolau (Spa) Movistar m.t.

19. Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana a 1:14

20. Sergio Andrés Higuita (Col) EF a 3:12

21. Sepp Kuss (USA) Team Jumbo-Vismaa 3:12

22. Gregor Mühlberger (Aut) Boraa 4:12

23. Emanuel Buchmann (Ger) Boram.t.

24. Alexis Vuillermoz (Fra) AG2R m.t.

25. Harold Alfonso (Col) Astana m.t.

26. Bob Jungels (Lux) Deceunincka 4:44

27. Carlos Verona (Spa) Movistar a 4:49

28. Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondialea 5:02

29. Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scotta 5:41

30. Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up a 5:47

31. Jonathan Castroviejo (Spa) Ineos a 9:28

32. Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scottm.t.

33. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJm.t.

34. George Bennett (NZl) Jumbo-Vismaa 9:53

35. Alberto Bettiol (Ita) EF Pro Cyclinga 10:23

36. Omar Fraile (Spa) Astana m.t.

37. Felix Grossschartner (Aut) Boram.t.

38. Stefan Küng (Swi) Groupama-FDJm.t.

39. Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondialem.t.

40. José Rojas (Spa) Movistar m.t.

105. Imanol Erviti (Spa) Movistar Teama 29:27

GENERAL INDIVIDUAL

1. Primoz Roglic (Slo) Jumbo-Visma38h.40:01

2. Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiersa 0:21

3. Guillaume Martin (Fra) Cofidisa 0:28

4. Romain Bardet (Fra) Ag2r la Mondialea 0:30

5. Nairo Quintana (Col) Arkea-Samsica 0:32

6. Rigoberto Urán (Col) EF Pro Cyclingm.t.

7. Tadej Pogacar (Slo) UAE Emiratesa 0:44

8. Adam Yates (GBr) Mitchelton-Scotta 1:02

9. Miguel Ángel López (Col) Astana a 1:15

10. Mikel Landa (Spa) Bahrain McLarena 1:42

11. Richie Porte (Aus) Trek-Segafredoa 1:53

12. Enric Mas (Spa) Movistar Teama 2:02

13. Bauke Mollema (Ned) Trek-Segafredoa 2:31

14. Tom Dumoulin (Ned) Jumbo-Vismaa 3:22

15. Richard Carapaz (Ecu) Ineos Grenadiersa 3:42

16. Damiano Caruso (Ita) Bahrain McLarenm.t.

17. Alejandro Valverde (Spa) Movistar a 3:43

18. Emanuel Buchmann (Ger) Boraa 5:45

19. Sergio Andrés Higuita (Col) EF a 6:08

20. Esteban Chaves (Col) Mitchelton-Scotta 12:13

21. Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels-Vital a 15:21

22. Warren Barguil (Fra) Arkea-Samsica 18:26

23. Hugh Carthy (GBr) EF Pro Cyclinga 20:04

24. Thibaut Pinot (Fra) Groupama-FDJa 28:32

25. Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana a 28:51

26. Sepp Kuss (USA) Jumbo-Vismaa 29:55

27. Mikael Cherel (Fra) AG2R la Mondialea 32:15

28. Ilnur Zakarin (Rus) CCC Teama 33:53

29. George Bennett (NZl) Jumbo-Vismaa 35:15

30. Gorka Izagirre (Spa) Astana Pro Teama 36:04

51. Mikel Nieve (Spa) Mitchelton-Scotta 53:05

109. Imanol Erviti (Spa) Movistar Teama 2h.01:56

GENERAL PUNTOS

1. Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe138

2. Sam Bennett (Irl) Deceuninck-Quickstep131

3. Wout van Aert (Bel) Team Jumbo-Visma111

GENERAL MONTAÑA

1. Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R la Mondiale36

2. Nans Peters (Fra) AG2R la Mondiale31

3. Marc Hirschi (Swi) Team Sunweb26

4. Ilnur Zakarin (Rus) CCC Team25

5. Toms Skujins (Lat) Trek-Segafredo24

GENERAL JÓVENES

1. Egan Bernal (Col) Ineos Grenadiers38h.40:22

2. Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emiratesa 0:23

3. Enric Mas (Spa) Movistar Teama 1:41

4. Sergio Andrés Higuita (Col) EF a 5:47

5. Harold Alfonso Tejada (Col) Astana a 39:37

GENERAL EQUIPOS

1. Movistar Team116h.07:32

2. EF Pro Cyclinga 4:35

3. Trek-Segafredoa 4:50

4. AG2R la Mondialea 13:35

5. Team Jumbo-Vismaa 16:30

6. Astana Pro Teama 19:37

7. Ineos Grenadiersa 24:07

8. Bahrain McLarena 32:36

9. Mitchelton-Scotta 41:02

10. Team Arkea-Samsica 1h.02:39

"El primer día me caí y luego perdí tiempo en el abanico, pero hemos sabido darle la vuelta a la situación" mikel Landa Ciclista alavés del Bahrain-McLaren