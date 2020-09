Hirschi, al tercer intento, estrena su palmarés en el Tour de Francia

El ciclista Marc Hirschi (Team Sunweb) ha ganado este jueves la duodécima etapa del Tour de Francia, disputada entre Chauvigny y Sarran Corrèze sobre 218 kilómetros, en un alarde de fuerza y confianza en la jornada más larga de esta ronda gala, que no propició cambios en la general.



Hirschi, al fin, logró un triunfo muy buscado y perseguido. A sus 22 años, el suizo, que fue segundo en Niza y tercero en Laruns, dio en el clavo con un ataque con el que sorprendió a sus compañeros de fuga, entre ellos Marc Soler (Movistar), y tiró en solitario hasta festejar en meta su primera victoria profesional.



El suizo, siguiendo la estela de su compatriota Fabian Cancellara, tiene un porte, una clase y una fuerza sobre la bici que hace ver en él al digno sucesor de 'Espartaco'. Su equipo, el Sunweb, acertó de lleno en la estrategia, tirando por delante a Tiesj Benoot y Soren Kragh Andersen y preparando el terreno para la apuesta definitiva; Hirschi.



Y fue una carta ganadora, esta vez sí. En Laruns, en la novena etapa de este Tour, fue cazado a pocos kilómetros de la meta tras protagonizar una gran escapada y, aún así, aguantó el tipo entre nombres de prestigio como Tadej Pogacar (UAE) o Primoz Roglic (Jumbo-Visma), los únicos capaces de batirle pese a estar, el resto, más frescos.





??A la tercera va la vencida ????



¡¡¡Así cruzaba la meta @MarcHirschi!!!#TDF2020 pic.twitter.com/8TkXUGS6ip — Tour de France ES (@letour_es) September 10, 2020

?? La etapa más larga del #TDF2020 nos ha mantenido pendientes en todo momento, múltiples ataques, homenajes a Raymond Poulidor y la ansiada victoria de @MarcHirschi ??



No te pierdas el resumen de un minuto ?? pic.twitter.com/VUbUfpXIAz — Tour de France ES (@letour_es) September 10, 2020

CLASIFICACION DE LA DUODECIMA ETAPA

CLASIFICACION DE LA GENERAL

Previamente, había sido segundo en la segunda etapa, con final en Niza. Entonces, perdió un mano a mano con el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step). Esta vez, el 'Mosquetero' fue uno de sus perseguidores y, pese a intentar llegar a él en varios ataques, fueron estériles y ni él ni nadie dio caza a un Hirschi que apuesta, de paso, por luchar por el maillot de la montaña.Los topos rojos siguen en poder de(AG2R La Mondiale), quecon 5 puntos de margen sobre su compañero Nans Peters y sobre Hirschi. Además, el suizo gana enteros en la pugna por la regularidad, aunque está descartado en esta terna.En la etapa más larga de este Tour de Francia, con puertos de montaña con duras rampas, Hirschi sorprendió a muchos; a quienes pensaban que la fuga llegaría junta, y antes a quienes veían opciones de llegada masiva en grupo, como un Bora-Hansgrohe que tiró parahasta que a este, eliminados ya varios rivales en la lucha por el maillot verde, se quedó sin fuerzas.Sagan sumó 4 puntos en meta, poco premio para el duro escenario que planteó su equipo. Algo es algo, pues Bennett se descolgó pronto. Pero no contaban con que la fuga inicial, una vez neutralizada, daría paso a varios ataques y que hasta doce ciclistas llegarían a meta antes que el gran grupo.En esa fuga creada con la etapa ya bien lanzada, a falta de 43 kilómetros para meta, se metió Marc Soler (Movistar Team)., un puerto de 2ª categoría (3,8 kilómetros al 7,7 por ciento de pendiente media), pero Hirschi fue el más fuerte, ascendió en solitario y, pese al terreno irregular hasta meta, no aflojó.Sin cambios en la general provisional, con Primoz Roglic defendió con holgura el maillot amarillo, este viernes llega una jornada que puede ser clave.sobre 191,5 kilómetros, llega al Macizo Central al 4.400 metros de ascensión acumulados.Serán siete puertos de montaña, con dos de 2ª categoría y la ascensión final a Puy Mary de 1ª, con 5,4 kilómetros al 8,1 por ciento de media. Un terreno para los hombres de la general, que podrían dar permiso a una fuga que no tenga nombres de importancia.1. Marc Hirschi (SUI/Team Sunweb) 5:08:49.2. Pierre Rolland (FRA/B&B Hotels-Vital Concept) a 47.3. Soren Kragh Andersen (DIN/Team Sunweb) 52.4. Quentin Pacher (FRA/B&B Hotels-Vital Concept) m.t.5. JESUS HERRADA (ESP/Cofidis) m.t.1. Primoz Roglic (SVN/Team Jumbo-Visma) 51:26:46.2. Egan Bernal (COL/Ineos) a 21.3. Guillaume Martin (FRA/Cofidis) 28.4. Romain Bardet (FRA/AG2R La Mondiale) 30.5. Nairo Quintana (COL/Team Arkea-Samsic) 32.