Pionera y nada más

Británica. 50 años. Exciclista. Y directora deportiva. A secas. "No me gusta esa etiqueta posterior de mujer. No soy una directora deportiva mujer. Soy una persona que se dedica a la dirección deportiva de equipos. Para ejercer este trabajo, el género no resulta importante", defiende Cherie Pridham junto al autobús del Lotto Soudal, a escasos minutos de que arranque una nueva etapa de la Itzulia. Está en lo cierto cuando estima que su condición no determina nada, en lo que respecta a capacidad profesional. Pero su presencia al volante de una escuadra del World Tour sí tiene mucho de noticioso: es la única técnica femenina en la primera división mundial masculina.

Cuando el Israel Start Up Nation apostó por incorporarla de cara al pasado 2021, a Pridham solo le cambió la categoría, nada más. Al fin y al cabo, llevaba más de una década dirigiendo equipos de hombres. Lo hizo en la división continental con el Raleigh y con el Vitus Pro Cycling, equipo que cerró la persiana hace dos años tras vivir problemas de patrocinio. Para Cherie, la pena inicial se convirtió en una oportunidad para convertirse en pionera: pasó a ser la primera directora deportiva en la historia de la élite ciclista. Y lo hizo tan bien que, en el siguiente mercado invernal, hace apenas unos meses, escuadras muy necesitadas se movieron para ficharla.

"Creo que el proyecto del Lotto Soudal es el más adecuado para mí", refiere Pridham, cuyo paso a la escuadra belga desde el propio Israel se hizo oficial en octubre. "En cuanto mantuvimos la primera entrevista, supe que Cherie era la persona que necesitábamos", declaró entonces John Lelangue, mánager general de una estructura en apuros deportivos. Solo los 18 mejores equipos del mundo integrarán el World Tour en 2023. Y el Lotto figura 20º en el ranking actual. "Somos conscientes de la situación y trabajamos enfocados en mejorarla, pero también tenemos en cuenta que la plantilla es muy joven, particularmente aquí en la Itzulia, y que dicha juventud nos exige respetar la progresión natural de los ciclistas", relata la directora.

Pridham encara el "gran reto" con "gran ambición, la misma ambición de los ciclistas que están iniciando sus trayectorias". "Quizás no tanto en cuanto a edad, pero sí soy una directora joven en lo que se refiere a años de carrera en el World Tour. Y siento esa ilusión por hacer las cosas bien del que acaba de llegar". La británica, "agradecida por cada oportunidad" que se presente, insiste en que su condición de mujer no es relevante cuando se le pregunta si veremos a más directoras, en un futuro, al volante de equipos de la máxima categoría. "La puerta está abierta para que vengan más. Pero el proceso de preparación es complejo y largo. No hablamos de un oficio que se aprenda de la noche a la mañana. A partir de ahí, mi caso demuestra que todo es posible".

Alineación. Al Lotto Soudal solo le quedan en carrera cuatro de los seis ciclistas que iniciaron la Itzulia. En su alineación destacaba el belga Maxim Van Gils, un joven corredor de 22 años que sorprendió en febrero adjudicándose el Saudi Tour, etapa incluida. Sin embargo, abandonó durante la jornada del miércoles entre Laudio y Amurrio, día en el que destacó su compatriota Steff Cras. Cruzó la línea de meta en el selecto grupo cabecero de solo trece ciclistas, y ayer también llegó con los mejores. Nacido en 1996 y de perfil escalador pese a su estatura (mide 1,83), Cras es 13º en la clasificación general a solo 44 segundos del líder Primoz Roglic.

