Osasuna Magna da la nota contra ElPozo

Empate de peso para un Osasuna Magna que logró sumar un punto en una pista tan complicada como la del ElPozo Murcia. Los de Imanol Arregui completaron un gran partido y pese a conceder errores jugaron con valentía siempre y a punto estuvieron incluso de llevarse el triunfo.

Los murcianos saltaron muy fuertes de inicio. Los navarros respondieron a este arranque con la mejor de las actitudes, tratando de tocar durante el mayor tiempo posible, incluso con el portero fuera del área.

El Pozo jugaba más tiempo en campo navarro y llevaba la iniciativa pero así y todo tras un tiempo muerto en el ecuador del periodo, el Xota generó dos muy claras seguidas en las que bien pudo marcar. La igualdad era notable, hasta que en el minuto 12, en estático, Valerio combina con Rafa Santos y éste la roza lo justo para que un Marcel muy solo adelante a los de Diego Giustozzi.

De ahí al descanso los verdes intentaron dar respuesta pero los de Imanol Arregui no concretaron. En el minuto 5 de la segunda parte los navarros regalaban un robo y Felipe Valerio no perdonaba.

Un segundo gol que abría el campo y el camino a la victoria local, pero que sin embargo no tendría demasiado impacto psicológico porque casi de seguido Raúl Rocha se sacaba un disparo seco y tras tocar en Leo se ajustaba al larguero par recortar diferencias muy rápido.

La respuesta local la dio Leo Santana entrando con todo al segundo palo en un saque de banda para marcar el tercero antes de la media hora.

Al Xota no le interesaba jugar a los golpes pero ya no le quedaba otra y además no se le daba mal, porque en el minuto 30 Toni Escribano volvía a recortar distancias. Después se vería el debut de un Neno que aportó más empuje y verticalidad a un Xota que arriesgaba con todo, aunque Neno no tardó en lesionarse y dejar la pista.

Los verdes siguieron dominando y generaron varias claras para empatar. En esta ocasión el buen trabajo y la valentía tuvieron premio y a falta de un minuto de la conclusión tras una gran jugada colectiva, con portero jugador, Linhares empataba el marcador y ponía el definitivo 3-3.

Declaraciones: Imanol Arregui afirmó que el empate es un premio. El entrenador de Osasuna Magna apuntó: "En la primera parte hemos estado peor, pero hemos sabido sufrir y mantenernos en el partido". Respecto a la segunda parte Arregui afirmó: "Hemos estado bastante mejor y hemos tenido mejores sensaciones con el balón, a pesar de que en una salida ha habido un fallo gordo que nos ha costado un gol. El equipo ha seguido creyendo, currando y al final el punto es un premio. Incluso al final la hemos tenido una para habernos llevado los tres puntos, pero el resultado es justo".

EL POZO MURCIA Juanjo; Darío, Felipe Valerio, Marcel y Javi Roni. También: Taynan, Gadeia, Mati Rosa, Rafa Santos, Alberto García, Leo Santana.

OSASUNA MAGNA Asier Llamas; Roberto Martil, Bynho Ferraz, Toni Escribano y Raúl Rocha. También: Linhares, Zurdo, Carlos Vento, Juninho, Neno.

Goles 1-0, m.12: Marcel; 2-0, m.25: Felipe Valerio; 2-1, m.26: Raúl Rocha; 3-1, m.28: Leo Santana; 3-2, m.30: Toni Escriba; 3-3, m.39: Linhares

Estadio Palacio de Deportes de Murcia.