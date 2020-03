Inglaterra anula las Ligas no profesionales

federación – La Federación Inglesa de Fútbol anunció ayer el final de la temporada en el fútbol no profesional, de la Tercera a la Sexta división, y declaró "nulos" los resultados de esta campaña decretando que no habrá "ni ascensos ni descensos". Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre el final de Primera y Segunda, pero ya se negocia con la Asociación de Futbolistas Profesionales reducciones de salarios, que, en algunos casos, podrían llegar al 50%. Por ejemplo, expuso que el Birmingham propone que los jugadores que ganen más de 6.500 euros a la semana cobren la mitad.