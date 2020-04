Prieto Iglesias: "Todos tendremos que poner de nuestra parte para volver"

pamplona – Eduardo Prieto Iglesias (Pamplona, 1981) es ya una cara habitual en los arbitrajes de partidos de Primera División. El navarro, único en la categoría tras la retirada de Undiano Mallenco, explica cómo está viviendo estos días de incertidumbre y cuál es la posición del estamento arbitral, tanto económicamente como con las posibilidades que se manejan sobre la continuidad de la Liga.

Personalmente, ¿cómo está afrontando esta situación?

–Con la misma incertidumbre que el resto de la población. Esto es cuasi surrealista, y aunque nos lo hubiesen dicho no nos lo hubiésemos creído. Eso sí, al menos puedo aprovechar el tiempo para hacer todas las cosas que el día a día no deja. Hay que sacar el lado bueno, sobre todo a los que el trabajo les deja fuera de casa muchos días.

Al igual que los jugadores, ¿tiene incertidumbre sobre poder volver a jugar?

–Como les pasó a ellos y a todo el mundo, se nos cortó profesionalmente de un día para otro la continuidad. Esa incertidumbre, más allá de lo personal, se traslada a este terreno. Tenemos muchas dudas, y realmente nadie puede hacer una quiniela con cierta seguridad. No se puede aventurar qué va a pasar en cuatro o cinco días. Profesionalmente es una incertidumbre, ya que no sabes si se va a reanudar y en qué momento. Nosotros no tenemos ninguna información, más allá de lo que aparece en medios de comunicación.

¿Entre árbitros hablan de esta situación? ¿Cuáles son sus sensaciones?

–La sensación que tenemos entre nosotros, que son totalmente sensaciones sin ningún dato, es que se acabará la competición. Creo que es la intención firme de Liga y Federación. Incluso los mismos clubes y jugadores lo quieren, al igual que nosotros. Estamos sujetos a las circunstancias, claro, pero creo que todos pondremos de nuestra parte para acabar la Liga. En condiciones con garantías sanitarias y de seguridad. Es retomar algo tan seguido, que puede ayudar a que la gente se entretenga.

Al estamento árbitral esta situación le afecta económicamente.

–Efectivamente. Una parte muy sustancial de nuestro sueldo viene del número de partidos arbitrados y en el VAR. Se resiente, somos un reflejo de cualquier trabajador al uso que ha tenido que ver reducida su jornada, o que se ha visto ante un ERTE.

Al respecto, ¿qué les transmiten Federación y Comité Técnico de Árbitros?

–Nos ha transmitido tranquilidad, como cualquier empresa con sus trabajadores. A ellos no les hemos transmitido preocupación sobre qué va a pasar económicamente, porque sabemos que las prioridades son otras. No pensamos en qué hay de lo nuestro, sino en el general. Cuando se retome la normalidad, nos tendremos que poner al día y ver cuál será la formula. Nos vamos a arreglar.

Físicamente para un árbitro, al igual que un futbolista, también debe de ser duro este parón.

–Sí. El plan de preparación física es más o menos similar al de un jugador, aunque ellos hagan cosas más específicas de lo que ellos hacen. y nosotros hagamos más movimientos nuestros. Pero es muy similar, y nosotros estamos como cualquier deportista profesional y de elite, que ahora mismo está en su casa con recursos limitados y de la manera que buenamente podemos. Hay un plan de entrenamientos que nos pasa el preparador físico, y le pasamos la carga de ejercicio que estamos haciendo. Somos conscientes de que esta es una cuestión de mantenimiento. Cuando se retome la competición, vamos a necesitar un período de readaptación.

Se habla de jugar en verano, a puerta cerrada... ustedes preferirán hacerlo con aficionados.

–Para nosotros el factor ambiente también es importante, y hacerlo con público es mucho más motivador y exigente, y hace que estés a un nivel de alerta mucho mayor. Ese ambiente es muy característico, y hace que el rendimiento físico alcance picos. Sin ese ambiente se quita parte del aliciente. Si pudiésemos elegir, obviamente elegimos con público, pero está sujeto a cuestiones de seguridad sanitaria, y de que el panorama nos lo pueda facilitar. Si se puede volver, será señal de que socialmente hemos pasado este duro bache, no tanto por el fútbol.

Su familia debe de estar encantada de que, al menos, no tenga que viajar estos días.

–Ya me decían que desde el verano pasado no estaba tanto tiempo en casa (risas). Es verdad que de forma recíproca, mi familia aprovecha que yo esté en casa, que pueda estar más horas de lo que normalmente estoy y de poder hacer cosas que en el año no puedo. Se pasa mucho mejor este confinamiento, que es duro.

Hace unos días, González González dijo que él aprovecha este tiempo para preparar una agenda con los partidos que ha pitado. ¿A usted le gusta hacer este tipo de cosas?

–Lo que sí hago es guardar todas las designaciones desde que empecé a arbitrar. Todas, absolutamente todas, y antes nos las daban en papel. Tengo archivos llenos de papeles. No me he puesto nunca a contar cuántos partidos por categoría he hecho. En el mundo profesional, a partir de Segunda División, estas estadísticas son públicas. No tengo tampoco una base de datos con los partidos, pero el número de encuentros lo llevo algo controlado, sobre todo en el fútbol profesional. Cuando me retire, repasaré todos los partidos que he arbitrado por curiosidad.

Esta temporada se ha hablado mucho del VAR. ¿Cómo valora la actuación árbitral de esta temporada?

–Lo valoraría como una temporada en la que seguimos avanzando, con la herramienta estrella del VAR. Seguimos en fase de desarrollo y explotación con ella. Está en pañales, es relativamente nueva y llevamos dos temporadas con ella en Primera. Es todo muy reciente, incluso en Ligas que lo tenían un pelín antes. Lleva más o menos tres años en funcionamiento. El año que viene seremos mucho mejores con esa herramienta que este año. Los números en la última comparencia de nuestro presidente, de Velasco Carballo, señalan que el VAR entra en más situaciones determinantes. Estamos en mejora continua.

En este parón, ¿reciben clases del comité?

–Seguimos actualizando conceptos, nos mandan vídeos, jugadas, exámenes, jugadas para evaluar con VAR... aprovechamos este parón para pedir en la formación y no desconectarnos totalmente del fútbol, sino analizar con más detalley calma circunstancias determinadas.