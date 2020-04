La UEFA exige que las Ligas terminen

berlín – La UEFA y la ECA (Asociación de Clubes Europeos) emitieron ayer un comunicado en el que descartan dar por finalizadas las temporadas del fútbol europeo en este momento, porque lo consideran "prematuro e injustificado", recordando que como líderes del fútbol europeo deben "garantizar" que los campeonatos se cierren conforme a las reglas otorgadas al comienzo de los mismos.

El comunicado, firmado por ambos presidentes –Aleksander Ceferin y Andrea Agnelli–, pide que no haya precipitación para resolver los campeonatos. "Nuestro compromiso ha tomado forma concreta en dos grupos de trabajo para lidiar con las opciones de calendario, así como con las consecuencias legales, reglamentarias y financieras de una posible sobrecarga del calendario que haría que las competiciones 2019/20 se extendieran el 30 de junio".

"Los grupos de trabajo garantizarán que se cumpla el objetivo primordial de llevar todas las competiciones a su fin natural. Su trabajo ahora se centra en escenarios que abarcan los meses de julio y agosto, incluida la posibilidad de que las competiciones de la UEFA se reinicien tras las ligas nacionales", añade la nota.

"Se requiere una gestión conjunta de los calendarios, ya que la conclusión de la temporada debe coordinarse con el inicio de la nueva, que puede verse afectada en parte debido a la sobrecarga", añaden la UEFA y la ECA.

Por ello, ambos organismos recordaron que es de "suma importancia" que incluso un "evento disruptivo como esta epidemia no impida" que las competiciones se "decidan en el campo", "de acuerdo con sus reglas y que todos los títulos deportivos se otorguen en función de los resultados. Como líderes responsables en nuestro deporte, esto es lo que debemos garantizar, hasta que exista la última posibilidad", añaden.

"Confiamos en que el fútbol pueda reiniciarse en los próximos meses, con condiciones que serán dictadas por las autoridades públicas, y creemos que cualquier decisión de abandonar las competiciones nacionales es, en esta etapa, prematuro e injustificado. Una finalización prematura arrojaría dudas sobre el cumplimiento de dicha condición", aseguran en relación al derecho de cada club a protestar.

amenazas a Bélgica El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, criticó duramente la intención de la Liga de Bélgica de dar por terminada la temporada y advirtió de que esa medida pondría en peligro la participación de los equipos de ese país en las competiciones europeas. "Yo creo que ése no es el camino. La solidaridad no es algo en una sola dirección. No se puede pedir ayuda y después tomar por propia cuenta la decisión que sea", dijo Ceferin en declaraciones a la televisión alemana ZDF.

"Además, tengo que decir que los belgas, y otros que tal vez estén pensando en algo parecido, ponen en peligro su participación en las competiciones europeas la próxima temporada", amenazó.