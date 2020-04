Las obras de El Sadar, pendientes del BOE

Pamplona – "Creo que la de El Sadar será una de las obras que podamos retomar la semana que viene". El dueño de estas palabras es Héctor Morales, director técnico de VDR Construcciones, empresa adjudicataria de las obras de remodelación del estadio en el que Osasuna juega sus partidos de Liga.



A pesar de que el cese de toda la actividad económica no esencial decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez entre el 30 de marzo y el 9 de abril expiró ayer, lo cierto es que la afirmación de Morales no resulta taxativa porque, según revela, "lo único que sabemos es por prensa". "En el BOE (Boletín Oficial del Estado) no ha salido nada y hasta que no haya una notificación oficial... Espero que no pase como la otra vez, que no se publicó hasta el domingo a las doce y media de la noche, o sea, ya el mismo lunes", día en el que entró en vigor la restricción, puntualiza.

Relata Héctor Morales que el plan que maneja la constructora, "en permanente contacto con Osasuna", pasa por reanudar las obras de reforma de El Sadar este mismo lunes. ¿Por qué, si es un día festivo en Navarra? "Porque la intención es aprovechar para recuperar uno de esos ocho laborables que se han perdido". Se refiere al parón obligado por el decreto del Gobierno, del que esperan más información para volver al trabajo: "Aparte de que permitan o no permitan reanudar la actividad, tienen que hacer un protocolo para indicarnos con qué medidas podemos hacerlo, algo que a día de hoy no está hecho todavía". Y son dudas razonables porque el director técnico de VDR desvela que "tenemos clientes que ya nos han dicho que no van a reanudar su actividad hasta que haya una orden ministerial y que nos olvidemos, que empezaremos más adelante".

Cuestionado sobre cómo se las ingenia para planificar en un escenario de tamaña incertidumbre, Morales responde que "ahora mismo estoy escribiendo el cuarto correo electrónico de la semana a los técnicos de obra diciéndoles qué proyectos podremos reanudar y cuáles no". Y en el caso de la remodelación de El Sadar, explica que "se trata de movilizar a unas 70 personas, más o menos y, aunque no va a haber tanta gente como antes de este parón, hay que organizarlo todo: mascarillas, seguridad, desplazamientos, horarios...".

La respuesta de Héctor Morales a la pregunta sobre el impacto real de este parón en las obras es rápida: "Dentro de dos meses lo diremos porque ahora no lo podemos calcular". En cualquier caso, matiza que "15 días, con Semana Santa de por medio, tampoco es un drama, pero ahora vamos a ver cómo nos dejan retomar la actividad". La intención, según relata el representante de VDR, es "seguir con los trabajos que teníamos parados ahora mismo". "Estábamos terminando la estructura en alguna esquina y queremos seguir subiendo pilas hasta la cota 12", dice, y añade que "luego dependeremos también de si se reanuda o no la competición, de si se juega con público o a puerta cerrada", algo, esto último, que "facilitaría la recuperación del paso perdido".

Detalles

Demolición de cubiertas a finales de abril. El director técnico de VDR, Héctor Morales, explica que "la demolición de cubiertas y demás no nos atrevemos a hacerla ahora porque vamos a esperar a ver qué escenario dibuja la Liga, porque, depende de cuál sea la decisión (sobre la reanudación del campeonato), empezaremos a demoler o no", aunque adelanta que "las cubiertas que no tengan focos es posible que comencemos a tirarlas a finales de abril".

Diferencias entre jugar con público y a puerta cerrada. Desde VDR, Héctor Morales dice que no es lo mismo trabajar con partidos con público o a puerta cerrada: "El que se jugase en El Sadar con aficionados nos hacía paralizar la actividad durante tres días y, dentro de los cinco o seis escenarios que ha dibujado la Liga, sin público nos facilitaría los trabajos".