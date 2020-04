Osasuna estudia cómo compensar a sus socios

Pamplona – Osasuna se encuentra estudiando fórmulas para compensar a sus socios por los cinco partidos de Liga de la temporada 2019-2020 que aún deben disputarse en El Sadar y que, a día de hoy, todavía se desconoce si se jugarán y, en el supuesto de que se celebren, todo apunta a que serán a puerta cerrada para, siguiendo las recomendaciones de las autoridades, evitar aglomeraciones de personas con el fin de contener la propagación del coronavirus.

Tras resolver con éxito las negociaciones para consensuar las rebajas salariales de los componentes de la primera plantilla y de algunos de sus trabajadores de mayor rango –Fran Canal, Braulio Vázquez y Cata–, así como del resto del personal con diferentes labores en la entidad, todos ellos asuntos considerados como primordiales por el club y que urgía resolver antes de abordar cualquier otra problemática, los rectores de Osasuna trabajan ahora en posibles medidas para indemnizar a sus socios, a los que las normas derivadas de la crisis provocada por la pandemia global de COVID-19 les van a privar casi con total seguridad de disfrutar desde la grada de El Sadar de cinco partidos de Osasuna por los que ya habían pagado –al menos cuatro, teniendo en cuenta que la directiva tiene por estatutos la potestad de aplicar dos medios días de ayuda al club y sólo había empleado uno antes de la suspensión sine die de la competición–.

Según las fuentes consultadas, la idea que manejan los rectores de Osasuna es la de aplicar descuentos en la renovación del abono para el próximo curso como compensación, toda vez que ahora mismo no contemplan la opción de devolver el dinero de los cinco partidos que no se han disputado y que seguramente, de celebrarse, serán a puerta cerrada (es decir, sin público en las gradas). En cualquier caso, habrá que ver cuál es la decisión que se toma con aquellos afectados que no renueven su condición de socios.

Para conocer la decisión definitiva de Osasuna en lo que se refiere a sus abonados habrá que esperar unas semanas, ya que todo está pendiente del devenir de una competición que lleva parada más de un mes por la pandemia de coronavirus y que aún no se sabe si se retomará y, en caso de hacerlo, se desconoce cuándo y cómo. De momento solo cabe contemplar que los socios pueden perderse 5 de los 19 partidos por los que pagaron (el 26 %), pero no el alcance de las contraprestaciones que les pueda ofrecer el club.

LA cifra

26%

Sin 5 partidos de 19. De no completarse la Liga o de jugarse las once últimas jornadas que quedan a puerta cerrada, los socios de Osasuna se quedarán sin disfrutar de 5 de los 19 partidos en El Sadar por los que habían pagado: contra Atlético de Madrid, Leganés, Getafe, Celta y Mallorca.

Elecciones a Socio compromisario

Aplazamiento casi obligado

Previstas para finales de mayo. Hace casi cuatro años se celebraron las elecciones a socio compromisario de Osasuna, por lo que se está acercando la fecha de la renovación de la asamblea. Aunque la cita con las urnas debería producirse a finales de mayo o principios de junio, lo cierto es que en el club son conscientes de que dicho sufragio deberá posponerse, ya que a día de hoy no se dan las condiciones de seguridad necesarias para unos comicios cuyas votaciones son presenciales y que además deben ser en un día de partido, como marcan los estatutos. En cualquier caso, el club tiene previsto indicar en breve qué hacer con estas elecciones.