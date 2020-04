La Tercera ya tiene 'campeón'

A falta de saber si se reanudará la liga, Asier Arellano mostró su destreza para dar el título virtual al Corellano

el regate es la mayor virtud de Asier Arellano en el campo de fútbol. Así se lo reconocen sus compañeros del Corellano. Sin embargo, este fin de semana ha sorprendido con una nueva destreza: su manejo de la Play. El futbolista de Corella se ha convertido en campeón del Torneo Fifa20 organizado por GolNavarro por vez primera y en el que han participado todos los equipos de Tercera.

Arellano, con el PSG, se impuso en la final al jugador del Huarte Julen Iturri, con el Liverpool, por 3-1. "Fue bastante igualada. Marqué dos goles, después 2-1 y al final anoté el tercero". 200 personas lo siguieron online. Bastantes más que en el campo en algunos partidos de Tercera. Su partido más igualado fue en semifinales ante el Fontellas. "Empatamos a dos y con gol de oro pasé a la final. A Julen le conozco de vista. Cuando nos volvamos a jugar, seguro que los que hemos jugado el torneo nos saludaremos".

Asier Arellano ha cumplido un sueño. "Vi que en Primera División habían organizado un torneo de Fifa online y les comenté a mis amigos de que me gustaría jugar uno. Así que cuando desde el club me dijeron que organizaban el de Tercera me ilusioné bastante". No hubo discusión acerca del jugador que iba a representar al Corellano. "Juego bastante a la Play y mis compañeros lo saben, así que dijeron que jugara yo".

El torneo se organiza de tal manera que los participantes tienen jugadores con las mismas estadísticas, de velocidad, de tiro, de defensa€ "Da igual el equipo que elijas porque más o menos todos jugadores son del mismo nivel. Cambiaba la altura y el peso, pero todos los jugadores corrían igual, lanzaban igual€".

Es un jugador habitual de la Play. "Desde pequeño siempre he estado pegado a las maquinitas. Y ahora con el confinamiento estoy cuatro o cinco horas al día jugando con mis amigos. Pero de normal, como estudio fuera, en Logroño, en la Universidad y entre semana no tenemos Play, aunque alguna vez, cuando no se entera mi madre, me la consigo llevar", bromea.

El torneo virtual no tiene nada que ver con un partido normal, pero han recuperado la competitividad. "Todos los compañeros y mis familiares estaban metiéndome presión y a lo tonto me ponía nervioso. Era una sensación parecida a esos momentos previos a un partido en el campo. Me temblaba la mano y no me lo creía".

Tienes ganas de más, de un torneo interprovincial, por ejemplo. "Me he quedado vacío de repente, pero tengo un recuerdo bonito. Quiero agradecer a los de GolNavarro la organización el evento, ya que nos han hecho disfrutar tanto a los que hemos participado como a los que han estado apoyando". Será un bonito recuerdo del confinamiento.

De todos modos, echa de menos el fútbol de verdad. "Entrenar tres días a la semana, jugar€ Pasar de todo a nada de repente hace que lo eches de menos. El estar con los compañeros, el entrenar, el tener esas ganas durante la semana de que llegue el partido para ganar y para sumar tres puntos€ Intentamos entrenar en casa con el material que tenemos, a la espera de que lleguen las noticias buenas".

No tiene demasiada esperanza en volver a jugar. "Sinceramente creo que no se terminará la temporada, porque la situación es difícil. Tienen un papel bastante complicado los que van a tomar la decisión. Si dicen de jugar, yo encantado, y si es lo contrario, acataremos la decisión y a ver si la pretemporada la podemos hacer bien. Pero lo primero es la salud". Si no hay fútbol en el campo, siempre le quedará la Play.

el protagonista

Fecha y lugar de nacimiento. 20-5-1997, Corella.

Estudios. Cursa ADE en Logroño.

Trayectoria. En Tercera División siempre ha jugado en el Corellano y siempre ha logrado la permanecia. Anteriormente estuvo en el División de Honor Juvenil en Oberena, en el Tudelano en juveniles y en el Aluvión en cadetes.

Nombre de usuario. Asierito8.