Sobre la bocina

CANTOLAGUA Alejandro, Ongay, Ibai, Julen (Julian), Ander, Dani (Echeverri), Arcelus (Jon) Beñat, Izco, Asier (Galisteo) y Ayesa.

LOURDES Anuncibay, Anton, Izquierdo (Kim) García, Dominguez, Del Castillo, Alegria (Rubén), El Khayat (García), Villafranca, Agudo (Gracía) y Urzaiz.

Goles 1-0, min.83: Jon; 2-0, min.93: Ayesa.

Árbitro Fernando Castillejo Álvarez. Amonestó a los locales Jon y Ayesa; y al visitante Villafranca

Estadio Cantolagua.

sangüesa – Victoria local en un partido con juego a ráfagas por parte de ambos equipos, que se fueron turnando el dominio del encuentro, y del que salió vencedor el Cantolagua en los últimos minutos del partido, ya que el primer gol no llegó hasta el minuto 83.

Empezaron muy bien los locales, con ocasiones de Arcelus y Ayesa. Asier fue objeto de falta al borde del área, pero Beñat disparo a la barrera. El Lourdes, por su parte, tuvo sus ocasiones en las botas de Alegría, incluido un disparo al poste.

Arcelus pudo ser objeto de penalti en una jugada pocos minutos después, pero arbitro no lo vio así y no pitó la pena máxima. La segunda parte comenzó con un centrochut del local Julen que ninguno de sus compañeros acertó a rematar. Alejandro, portero local, hizo dos paradas de mérito ante sendas internadas de los visitantes. Beñat recuperó en el vértice área grande minutos después, pero su disparo no entró por poco.

En el tramo final, Jon consiguió un magnifico gol tras una buena jugada de Beñat y Ayesa. El Lourdes tuvo tiempo de asustar al Cantolagua disparando al larguero, pero fue Ayesa, tras pase de Galisteo, el que mató el partido, ya en el tiempo de descuento, sin tiempo para que el Lourdes buscara reducir distancias.