Los clubes, listos ante el maratón

Caminos paralelos

hoy, 16.00 h.

BAZTAN Igotz Garde no puede contar por Javier Ayerra por motivos académicos

CORTES Rafa Bericat tiene la baja segura por motivos laborales de Álvaro Sánchez.

ÁrbitroJose Javier Apesteguia.

Caminos paralelos los que van trazando Baztan y Cortes, equipos que se miden en Giltxaurdi, en un partido que se prevé igualado. Después de conseguir la primera victoria la semana pasada, el Cortes busca seguir con la racha de cuatro partidos sin conocer la derrota. "Dentro de la igualdad que ya hay en esta liga vamos con la ilusión de conseguir los tres puntos", asegura Rafa Bericat. "Necesitamos coger sensaciones de inicio de temporada para ir a tope ante un rival que viene muy fuerte últimamente", valora Igotz Garde.

Competir para volver a sumar

hoy, 17.00 h.

SUBIZA Juan Pablo Azpilicueta tiene a todos los jugadores disponibles.

RIVER EGA Oscar Resano tiene a todos los jugadores disponibles.

ÁrbitroEndika Osta.

Mucho tiene que cambiar el River Ega si desea sumar en su visita a Subiza, que enlaza tres empates consecutivos. "La derrota del otro día no fue dura porque no competimos", se muestra autocrítico Óscar Resano, que espera que el de esta tarde sea un partido "con mucha segunda jugada". Por otra parte, el Subiza desea regresar a la senda de la victoria ante un rival complicado y para ello Juan Pablo Azpilicueta sabe que su equipo debe "volver a la solidez defensiva, no conceder y aprovechar las ocasiones que tengamos".

Necesidad de ganar

hoy, 17.00 h.

VALLE DE EGÜÉS César Sánchez tiene a toda la plantilla disponible.

CORELLANO Adolfo Echeverría sigue sin poder contar con Nico.

ÁrbitroAnder Ezquerra.

Partido vital el que se va a disputar en Sarriguren entre dos equipos necesitados de victorias. Para César Sánchez, "es importante para enganchar dos jornadas seguidas sumando ante un rival complicado que ha competido los partidos mejor de los resultados que ha tenido". Una victoria es también lo que persigue el Corellano, que todavía no ha conseguido el triunfo en esta campaña. "Apretar los dientes y seguir, sabiendo que el partido dura 90 minutos, y no bajar la cabeza" es la fórmula de Adolfo Echeverría para salir de abajo.

duelo de viejos Conocidos

hoy, 16.00 h.

FONTELLAS José Ángel Catalán pierde a Diego Álava por lesión.

MURCHANTE Rubén López no puede contar con Ángel Guerrero ni con Álex Aguado.

ÁrbitroGoiatz Markotegi.

El estado del césped marcará el devenir de un choque entre Fontellas y Murchante, "dos equipos que nos conocemos desde Preferente y Autonómica", por lo que pocas cartas tienen los entrenadores. Al ser un terreno de hierba natural, el estado del campo le preocupa a Rubén López después de las últimas lluvias, a lo que tiene que añadir que el Fontellas "es un rival habituado a jugar en césped natural y, además, se hacen fuertes en casa". José Ángel Catalán avisa de que su equipo va a ir "a por los tres puntos".

Visita al líder sin complejos

hoy, 16.30 h.

ARDOI Íñigo Ardanaz no puede contar con Larraza, Alonso ni Pavón.

PEÑA AZAGRESA Raúl Marco cuenta con tres bajas para el encuentro.

ÁrbitroFernando Parra.

Después de conseguir la primera victoria la semana pasada, en su estreno en casa, la Peña Azagresa visita al líder, el Ardoi, que de ganar recuperaría el liderato que momentáneamente le ha arrebatado la Peña Sport. "Espero que sea igualado y que se lo lleve el que más atento esté", opina Raúl Marco, entrenador del cuadro de Azagra. "Tenemos una espina clavada del otro día, que se nos escapó la primera victoria en casa y sí o sí queremos los tres puntos ante un muy buen rival", valora Iñigo Ardanaz, técnico del Ardoi.

No quieren pasar apuros

HOy, 16.30 h.

BURLADÉS Jonathan Unanua no podrá contar con Alejo, sancionado.

PAMPLONA Aritz Gomara continúa con la baja de Iñaki Razkin.

ÁrbitroMartin Georgiev.

El Burladés recibe a un Pamplona que consiguió romper una racha de tres derrotas consecutivas y al que le "faltó claridad en los metros finales" para conseguir la victoria, como señala un Aritz Gomara que espera "un partido complicado entre equipos de la zona baja". Dos semanas sin competir lleva el Burladés, que tiene ganas de "competir ante un rival que es muy intenso, que nos va a poner las cosas muy complicadas", además de "conseguir" por fin "la primera victoria en casa", valora el técnico del Burladés, Jonathan Unanua.

Reto de altura entre invictos

Hoy, 17.00 h.

SAN JUAN Bebeto no podrá contar con Iriguíbel y

TXANTREA Txiki Akaz no puede contar con Tere, sancionado, ni con Ander Astrain.

ÁrbitroStevens Suárez.

Vencer al San Juan, que no ha perdido en Liga hasta la fecha, y comenzar a enlazar victorias. Es el objetivo del Txantrea, que tampoco conoce la derrota, y eso que "en algunos partidos hemos merecido más", reconoce un Txiki Akaz que espera un San Juan que "últimamente aspira a ascender a Segunda B y jugar contra ellos siempre motiva". Un encuentro "con mucha dificultad" es el que espera un Bebeto que desea que sus pupilos "estén centrados en el duelo ante el Txantrea" teniendo al Granada en el horizonte.

clasificaciones

GRUPO A

J G E P GF GC PT 1. Huarte 6 3 2 1 9 7 11 2. Beti Onak 6 3 1 2 10 5 10 3. San Juan 6 2 4 0 6 2 10 4. Subiza 6 2 4 0 8 5 10 5. Beti Kozkor 6 2 3 1 5 4 9 6. Txantrea 5 1 4 0 9 6 7 7. Pamplona 6 2 1 3 6 6 7 8. Burladés 5 1 2 2 7 9 5 9. Valle de Egüés 5 1 2 2 4 6 5 10. Corellano 6 0 3 3 3 9 3 11. River Ega 5 1 0 4 6 14 3

GRUPO B