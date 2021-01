El fútbol navarro exige una fecha de inicio de las competiciones

Los distintos clubes, entrenadores y árbitros del fútbol navarro que a mediados de diciembre firmaron un comunicado pidiendo la vuelta del fútbol base y autonómico han realizado esta tarde una concentración frente a la sede del Instituto Navarro de Deporte en el Navarra Arena para protestar por los pocos avances que ha habido en este asunto durante los últimos meses.

En la concentración, a la que han acudido alrededor de 150 personas, se leyó un comunicado en el que exigen al IND que "de un paso adelante" y que "permitan al fútbol base y autonómico comenzar sus competiciones, por supuesto con las medidas y protocolos necesarios". Los colectivos convocantes se quejan de la diferencia de trato tanto con otras competiciones que sí se están disputando como con otros ámbitos, como el de la cultura, en el que sí que ha habido avances cuando los datos iban a mejor.

Precisamente argumentan que el comienzo de las competiciones como Tercera, Segunda B, División de Honor Juvenil o Liga Nacional Juvenil han "demostrado que el fútbol navarro es seguro". "Hemos hecho un entorno fiable y sin incidencia del virus para todos los que lo componen. Y que no se escuden en los repuntes como consecuencia de la Navidad, de los cuales como toda la sociedad estamos preocupados, pero que nada tiene que ver con el ámbito del fútbol. Donde no hay contagios, no hay que prohibir, hay que promover", continúa el comunicado que fue leído por Javier Lizoáin Lipo, presidente del Aoiz; Iván Zaratiegui, entrenador de Oberena; Víctor Larreta, entrenador del Idoya y Javier Ugalde, entrenador del Gares B.

Felipe Martínez, director del Comité Navarro de Árbitros, hace hincapié en que el fútbol "es seguro". "Nosotros en la Federación hacemos unos 50 test a árbitros todas las semanas y ninguno ha dado positivo. Tenemos un montón de árbitros jóvenes que están deseando empezar a arbitrar, igual que los jugadores quieren jugar. Creo que tiene que ser inminente, porque los números ahí están. El fútbol es seguro". Mikel Itoiz, capitán del Aoiz, asegura que es "duro mantener la motivación sin un horizonte claro". "Llevamos tiempo entrenando y a los jugadores lo que nos motiva más es competir. Todos estamos a la espera de que se de ese paso para poder competir ya".

Por su parte, ,Peio Mascaray, entrenador del Avance Ezcabarte, apunta que no entenderían "un nuevo aplazamiento sin fecha". "Llevamos desde noviembre con entrenamientos completos y con contacto. Tenemos la experiencia de otras categorías en las que sí se está jugando y en las que no hay contagios. Incluso en nuestra propia experiencia, en todo el tiempo que llevamos entrenando no ha habido un solo caso de contagio y entendemos que el deporte al aire libre es algo que hay que promover. No entenderíamos un nuevo aplazamiento sin fecha. La Tercera División empezó con 400 o 500 casos diarios en Navarra y no hubo contagios. Todos somos conscientes de que puede haber un pequeño repunte después de las Navidades, pero no tiene nada que ver con el fútbol. El deporte se hace con unos protocolos muy marcados".

En el fútbol autonómico y base, los equipos llevan cerca de tres meses entrenando sin fecha de inicio. Se espera que el IND publique hoy una nueva resolución en la que se tome una decisión respecto a las fechas de inicio de las competiciones que dio la Federación Navarra de Fútbol hace unas semanas. Miguel Pozueta, director gerente del Instituto, ya advirtió que la decisión la tomará la Consejería de Salud en función de los datos epidemiológicos de después de las Navidades, y que aunque estos sean buenos sería difícil empezar en las fechas que publicó la Federación –a partir del 23 de enero–, aunque sí podría ser en las semanas siguientes si no hay un incremento de casos en Navarra.