Baztan y Lourdes van a la fase de descenso

Baztan1

Lourdes1

BAZTAN Garmendia, Merino, Aguerrea (Luis Urrutia, m. 85), Álvaro, Goñi, Azpiroz II, Basse, Azpiroz III (Igarabide, m. 77), Ariztia (Elorza, m. 46), Astiz y Lizarza.

LOURDES Basurto, Carlos García (Juan Antón, m. 55), Borja Antón, Domínguez, Adrián García (Lozano, m. 80), Maxi, Sergio (Urzaiz, m. 70), Matute (Muñoz, m. 70), Villafranca, Izquierdo (Gracia, m. 80) y Del Castillo.

Goles 1-0, min. 42: Lizarza; 1-1, min. 71: Del Castillo.

Árbitro Ander Ezquerra Ucar, con López Reclusa y Benlali. Amarilla a Astiz, Azpiroz II y Basse, y roja directa a Lizarza (m. 88) en el Baztan, y amonestación a Villafranca en el Lourdes.

Estadio Giltxaurdi. Minuto de silencio por José Mari Izeta, antiguo jugador.

El Baztan volvió a regalar un balón como demasiadas otras veces, y empató lo que debía y necesitaba ganar para soñar con alguna probabilidad de salvar la fase de descenso. No hizo méritos de juego y el colegiado le anuló dos goles, uno de Astiz muy dudoso (m. 44), sancionó equivocado por su asistente un fuera de juego (m. 83) de un jugador alejado y ajeno a la jugada y expulsó a un Lizarza que protestó airado y harto al ver que no pitaba el continuado agarrón de un rival. El equipo local estaba otra vez en cuadro, pero la excusa no es suficiente.