Una Tercera RFEF más igualada que nunca

El Grupo XV de Tercera División echa a rodar este fin de semana con dos novedades con respecto al curso pasado. En primer lugar, la competición se desarrollará bajo una nueva nomenclatura: Tercera RFEF y, en segunda instancia, el grupo se vuelve a unificar, por lo que los 16 equipos que compiten se verán las caras entre sí. Además, sin los cocos de la categoría en el grupo, todos tienen una oportunidad única para soñar con cotas inimaginables años atrás.





Beti Onak - Avance

Un derbi para empezar



Sábado: 16.30 horas.

Beti Onak: Ángel Arizcuren tiene la baja de David Echeverría.

Avance: Peio Mascaray tiene a todos los jugadores disponibles.

Árbitro: Pablo Allo.

"Al Avance no le hemos ganado cuando nos hemos enfrentado en los últimos 8 o 10 años", rememora Ángel Arizcuren, que avisa a sus jugadores de que va a ser un partido "complicado" y que tiene la incertidumbre "de cómo vamos a responder, después de una pretemporada en la que no hemos estado todos por diferentes motivos, al no ser un equipo profesional". "El equipo ha ido de menos a más esta pretemporada. Lo que más nos preocupa es ver si estamos preparados para competir en Tercera", se sincera Peio Mascaray.

Azkoyen - Gares

Con ilusión, pero con los pies en el suelo



Sábado: 17.00 horas.

Estadio: Las Luchas

Azkoyen: Diego Burgui tiene hasta seis bajas. La convocatoria la completan miembros del Juvenil.

Gares: Miguel González tiene cuatro bajas para el encuentro.

Árbitro: Miguel Beaumont.

"Las pretemporadas son largas y lo que nos gusta es competir y entrenar por algo, como es la liga", analiza Miguel González, que afirma que el Gares va a Peralta "con ilusión y con los pies en el suelo, porque nos vamos a medir a un rival muy duro y que aprieta, por lo que tendremos que hacer bien las cosas" para sacar un resultado positivo. "Nos gusta la competición y esa adrenalina es la que nos pide el cuerpo", reflexiona Diego Burgui sobre la pretemporada, antes de afrontar un encuentro "igualado entre dos recién ascendidos".





Cortes - Burladés

Ilusionar a la afición



Sábado: 17.00 horas.

Cortes: Rafa Bericat tiene las bajas de Montllor, Doiz, Viela y Bergaratxea.

Burladés: Jonathan Unanua tiene a todos los jugadores disponibles.

Árbitro: Igor Garcés.

El Cortes inicia la temporada en el San Fracisco con la idea, en palabras de Rafa Bericat, "devolver al pueblo la ilusión por volver al fútbol, para que puedan disfrutar", después de una pretemporada "intensa, en la que hemos jugado ocho buenos amistosos e incluso un partido oficial y en la que para los entrenadores es dura porque no descansamos". Una nueva campaña empieza el Burladés, cuyo objetivo será conseguir la permanencia lo antes posible, con un ojo puesto en los posibles descensos por arrastre que se puedan producir.

Itaroa Huarte - Beti Kozkor

Nueva era en el Beti Kozkor



Sábado: 17.00 horas.

Itaroa Huarte: Pedro Sánchez tiene las bajas de Iturri, J. Jiménez, Esteban y Aingeru.

Beti Kozkor: Elías Tomé tiene a todos los jugadores disponibles.

Árbitro: Martin Georgiev.

Arranca la nueva era del Beti Kozkor y lo hace ante el Itaroa Huarte, un equipo "que espero que siga siendo fiel a su filosofía de jugar combinado, que quiera tener la posesión y que lance contraataques", señala Elías Tomé, que se encuentra al frente de un equipo "inexperto, pero con ilusión por debutar en Tercera y eso puede ser un plus". "Se ha notado en la semana de entrenamientos que empieza la liga. No sabemos qué rival vamos a tener delante. Intentaremos imponer nuestro juego desde el inicio", avisa Pedro Sánchez.

Valle de Egüés - Subiza

Equipos con caras nuevas



Sábado: 17.00 horas.

Estadio: Municipal de Sarriguren.

Valle de Egüés: César Sánchez no podrá contar para este partido con Mikel Casado y Nacho Zuazu.

Subiza: César Monasterio tiene la única baja de Guillermo Vázquez.

Árbitro: David Pérez García.

"Llegamos con ganas de empezar de nuevo, de volver a una liga normal", menciona César Sánchez, que pide tiempo para "hacer equipo", porque "todo tiene un proceso y hemos tenido nueve altas. Pero vamos progresando". Su homólogo en el banquillo, César Monasterio, espera este año "mantener la esencia del pueblo de Subiza, porque la gente de la Cendea nos ha tratado fenomenal desde el primer momento y no hay que olvidarse de que jugamos para el pueblo". "El Egüés es un reto para ver realmente cómo estamos", concluye.

Txantrea - Cantolagua

Un curso ilusionante



Sábado: 17.00 horas.

Estadio: Instalaciones deportivas de la Txantrea.

Txantrea: Jaime Sánchez tiene las bajas de Daniel Gortari y Yoel Sola.

Cantolagua: Javier Pascual tiene las bajas de Úriz, Izco y Sánchez.

Árbitro: Goiatz Markotegi.

"Tenemos ganas de empezar porque lo que apetece a uno es competir. Llegamos con buenas sensaciones y creemos que podemos tener una temporada bonita", valora Javier Pascual, consciente de que "tenemos una prueba dura delante, pero llegamos preparados". "La pretemporada ha sido buena, la gente individualmente ha entrenado muy bien, pero ahora llega la liga, juegan once, no veintidós. Al Cantolagua le tengo un cariño especial, pero afrontamos el partido con ilusión y con máximo respeto al rival", declara Jaime Sánchez.

Murchante - Cirbonero

Una carrera de fondo



Domingo: 17.00 horas.

Murchante: Rubén López tiene la baja segura de Agustín, Richard y Sergio.

Cirbonero: Xabi Mata tiene a toda su plantilla disponible.

Árbitro: Javier Fernández.

"Estamos contentos de poder empezar después de una pretemporada larga, con varias altas y bajas en el equipo", expone un Rubén López que no esconde la "tensión de empezar bien" una temporada que "ya veremos dónde nos sitúa". "Nosotros estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Llegamos al partido después de haber hecho equipo haber puesto unos cimientos con las caras nuevas. Es una carrera de fondo pero si quieres acabar arriba tienes que posicionarte bien de inicio", desgrana Xabi Mata.

Corellano - Pamplona

Ombatillo no es un campo fácil



Domingo: 17.30 horas.

Corellano: Adolfo Echeverría tiene las bajas de Biesa, Cigudosa y González.

Pamplona: Aritz Gomara tiene las bajas de Iker Asiáin y Álvaro Vaquero.

Árbitro: David Azcona.

"Teníamos ganas de acabar la pretemporada y empezar la Liga", se sincera Aritz Gomara. El técnico del Pamplona reconoce que su equipo llega "bien, después de hacer una buena pretemporada", pero avisa de que van a un campo "complicado, como es Corella, porque los equipos de Adolfo tienen las ideas bien definidas". "El Pamplona se ha reforzado bien, estuvo arriba el año pasado y comienza ahora una liga bonita, muy igualada, en la que cada error penaliza, pero vamos a pelear cada partido", apunta Adolfo Echeverría.