Se ralentiza el acuerdo

Pamplona – La profesionalización del fútbol femenino sigue paralizada. Hoy acaba la prórroga de un mes solicitada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que se presenten los estatutos, pero la falta de consenso entre las dos partes, por un lado los equipos que pertenecen a la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) y del otro, Athletic, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Sevilla y Madrid CFF, abre un nuevo y desconcertante horizonte en el que son muchas más las incógnitas que las certezas. Al parecer, el CSD ha recibido dos propuestas de estatutos distintas, por lo que podría abrirse un nuevo plazo de seis meses para tomar una decisión al respecto.

Mientras la Liga Iberdrola, que pasará a llamarse Liga Ellas cuando se aprueben sus estatutos, sigue su curso y ya se han disputado sus dos primeras jornadas –el FC Barcelona ha comenzado tan fuerte como acabó la pasada temporada, con sendas victorias por 5-0 (en casa ante el Granadilla y a domicilio ante el Real Betis)–, las noticias en torno a la visibilización del fútbol femenino no son nada halagüeñas. Ayer mismo, a pocas horas de la finalización del plazo para presentar los estatutos, diversos medios informaron que Mediapro rescindió semanas atrás su acuerdo con los clubes de la ACFF, a quienes inyectaba 2,5 millones de euros anuales a repartir a partes iguales por los derechos televisivos. Roto el acuerdo, la liga es una competición fantasma, con algunas excepciones.

La temporada pasada, RTVE retransmitió algunos pocos encuentros de los equipos que no forman parte de la ACFF, además, varios de ellos utilizaron sus canales de YouTube o de televisión para ofrecer sus partidos en abierto.

Por ejemplo, en lo que al Athletic se refiere, su partido de la jornada inaugural ante el Madrid CFF en tierras madrileñas no se pudo seguir por ningún canal, si bien la entidad rojiblanca sí retransmitió el choque por medio de YouTube aunque sin el audio. Nada que ver con el derbi vasco que el Athletic disputó eel domingo ante la Real Sociedad, en el que EiTB, por medio de una productora de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), dio el partido en abierto. Eso sí, no fue hasta el viernes, a 72 horas del arranque del histórico encuentro, el primer derbi que se jugaba en San Mamés, cuando el Athletic recibió la notificación de que el partido tendría televisión en directo.

La marcha de Mediapro, eso sí, podría no ser un adiós, ya que distintas fuentes informan que una vez que se solucione el conflicto relativo a los estatutos, que no es si no el paso previo a la profesionalización, Mediapro volvería a estar en condiciones de negociar y retransmitir los partidos.

El acuerdo que la compañía audiovisual alcanzó con la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino a principios de 2019 incluía un pago de tres millones anuales que, tras la salida del Madrid CFF, se disminuyó hasta los 2,4 millones, a los que posteriormente y, tras la aprobación del convenio colectivo, portó 1,1 millones más para que los once clubes miembro pudieran hacer frente al incremento en los gastos derivados del nuevo marco laboral. El resto de equipos, Athletic incluido, siguen de la mano de la RFEF.

Alexia putellas

Lamenta la falta de consenso

Capitana del Barcelona. Alexia Putellas, capitana del Barcelona y mejor jugadora de la UEFA en la pasada temporada, lamentó ayer la falta de consenso en torno al fútbol femenino. "Parece que la firma se está retrasando más de lo debido. Como jugadora no sé cuánto se tarda en redactar unos estatutos pero tengo la sensación de que no se están cumpliendo los 'timings'. Es una lástima. Espero y deseo que se llegue a un acuerdo cuanto antes". Además, apuntó que "cada día que dejamos pasar es una oportunidad perdida de llegar a donde queremos llegar, a ser los mejores del mundo. Espero que por problemas en los despachos esto no se deje".