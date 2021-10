El Izarra quiere más ante el Tropezón

Tras la victoria ante el Náxara, el Izarra quiere más. En su segundo partido consecutivo en casa, los estelleses reciben este sábado al Tropezón en Merkatondoa (17.00 horas).

El conjunto cántabro viene de sumar su primer punto, precisamente ante otro navarro como la Mutilvera. Rodri Fernández de Barrena, entrenador del Izarra, advierte: "Esperamos un rival en alza con el empate que lograron. Hicieron muy buena segunda parte y pudieron ganar a la Mutil".

A pesar de que es uno de los cuatro equipos que no ha ganado, Rodri no se fía: "No ha puntuado pero ha jugado contra equipos duros como Osasuna, Gernika y Logroñés B".

El equipo de Estella atraviesa un buen momento "con la ilusión de estar ahí arriba", cuenta su técnico. "La plantilla está con ganas porque sabe que si ganamos nos mantenemos ahí", afirma. Son cuatro partidos invictos, con dos victorias importantes que les dejan en tercera posición.

Tras el encuentro ante el Tropezón, el Izarra afronta los cuartos de final de la Copa RFEF el próximo miércoles ante el Costa Brava. "El viaje a Palamós nos trastoca la planificacion. Estamos con ilusión de enfrentarnos a un gran rival", explica Rodri, que avisa que no es una distracción para el partido de hoy: "Lo primero es la liga que es lo que nos da de comer.