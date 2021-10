El Tudelano busca reaccionar ante el Bilbao Athletic

Once del Tudelano de un encuentro de esta temporada

El Tudelano, con la necesidad de sumar los primeros puntos de la temporada, y la tranquilidad de saber que se está trabajando en el camino correcto, recibe esta mañana al filial del Athletic en el Ciudad de Tudela (12.00 horas), que por primera vez en lo que va de curso no va a tener límite de aforo.

"El equipo está mejor de lo que la gente puede pensar. Porque los chicos son conscientes de que han estado cerca de sacar algo en todos los partidos y con esa ilusión han trabajado durante toda la semana para que mañana sea el día para sacar algún punto y mejor la victoria", valora el técnico, Javier Olaizola.

El inicio de temporada que han firmado los pupilos de Javier Olaizola no ha sido el deseado por cualquier equipo, y el director deportivo de la entidad ribera, Guillermo Pereyra, tuvo que salir al paso pidiendo confianza y tranquilidad en un proyecto que tiene que empezar a recoger los frutos en forma de resultados positivos, pero al que los puntos también le comienzan a urgir.

"Hay muy poca paciencia en el mundo del fútbol, y que uno de los propietarios y además director deportivo mande el mensaje de tranquilidad y de que hay que tener paciencia da tranquilidad. Pero en mi caso por ejemplo, que soy el entrenador y sé cómo funciona el mundo del fútbol, sé que la derrota igual podría condenarme al cese. Lo importante es que el proyecto siga fuerte para que los futbolistas tengan esa ilusión", admite el donostiarra.

De las cinco jornadas disputadas hasta la fecha, en cuatro de ellas los navarros han caído por la mínima: 1-0 frente a Racing de Santander, Deportivo de la Coruña y Zamora; y 2-1 ante el Sanse. Contra el Logroñés. el Tudelano recibió un severo correctivo al caer 3-0.

"Incluso ante el Logroñés, que ha sido la derrota más contundente, el equipo empieza mejor que en cualquier otro partido. Los chicos entienden que en algún momento la suerte va a estar de nuestra parte y con eso trabajan", reconoce el preparador.

Ya ante el mencionado San Sebastián de los Reyes el Tudelano rompió la racha negativa de no haber anotado un gol, pero tal y como sucediera ante el Racing de Santander, el punto que tenía en su bolsillo se esfumó en los minutos finales. El cambio de sistema que utilizó el técnico donostiarra sorprendió al cuadro madrileño pero no obtuvo el resultado esperado. Insistir, insistir e insistir es la fórmula que tiene que emplear el Tudelano. No le queda otra.

Delante, la escuadra navarra tendrá al filial del Athletic Club, que antes de empezar la jornada se encontraba a tres puntos de los puestos del play off de ascenso a Segunda División y que llega con la moral por las nubes después de vencer en la última jornada al Logroñés.

En la plantilla de los cachorros –así se le conoce al Bilbao Athletic– destacan los navarros Beñat Prados, Nico Williams y Nico Serrano, así como el mediocentro ofensivo Juan Artola, que con sus actuaciones se ha convertido en una de las referencias del filial los últimos cursos.

Javier Olaizola no podrá contar para el encuentro con Pellegrino, lesionado esta semana, todavía no tienen diagnóstico, Toni Frau, que se está recuperando de una microrrotura, ni con Matías Sánchez, que sigue tratandose de una lesión de ligamento cruzado.