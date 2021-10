Reparto de puntos entre Osasuna Promesas y Racing Rioja

OSASUNA PROMESAS Darío, Diego, Dufur, Rabadán, Benito, Ibáñez, Pau (Boiro, min. 70), Xabi (Inach, min. 70), Joel (Jony, min. 60 (Soeiro, min. 85)), Eneko, Mutilva (Muñoz, min. 60).

RACING RIOJA Ramírez, Rodríguez (Calvo, min. 70), Fernández, Barace (Jaime, min. 70), Fernández, Arana (Guira, min. 67), Eguaras, Galán (Merkulov, min. 81), García, Carrión (Viegas, min. 81).

Goles 1-0, min. 36: (Ibáñez); 1-1, min. 48: Eguaras; 2-1, min. 61: Muñoz; 2-2, min. 73: Jaime.

Árbitro Iker Ruiz Rabanal, asistido por Jon Aostri y Jonay Rios.

Estadio Tajonar.

Pamplona – Empate entre Osasuna Promesas y Racing Rioja en un encuentro muy disputado. Ambos conjuntos mostraron una actitud seria, propia de los líderes de la clasificación.

Los primeros minutos estuvieron marcados por el dominio local, que fluía desde la trinchera con muchos pases subordinados, pero no conseguían terminar las jugadas. Se pudieron adelantar en el minuto 9, cuando Joel se deshizo del guardameta rival, pero su cesión hacia atrás no encontró destinatario. Por su parte, el conjunto riojano trataba de aprovechar sus oportunidades con balones largos, pero la defensa local solucionó los problemas con solvencia. En un balón divido, Ibáñez pegó un zapatazo desde medio campo que sorprendió a Ramírez y sirvió para abrir la lata.

El segundo tiempo tuvo un cariz completamente distinto. Las mejores respuestas del Racing Rioja llegaron nada más volver de los vestuarios. Encontró fluidez con Eguaras por la banda derecha y pareció llevar el partido a su terreno, el de los centros peligrosos que supuso un auténtico quebradero de cabeza para la zaga rojilla. A los cinco minutos, una falta peligrosa al borde del área supuso el 1-1. Eguaras la boto con maestría aplicándole una rosca y una altura apropiada para que la pelota se sumergiese en el fondo de la red. Sin embargo, los rojllos no bajaron los brazos y trataron de adelantarse de nuevo en el marcador. Tras varias ocasiones, Iker Muñoz anotó el segundo tanto con un disparo inapelable después de recoger el rechace de la defensa riojana.

Con el paso de los minutos, el equilibrio de fuerzas fue total y ambos equipos lograron anularse completamente en el medio campo. El tanto del navarro obligó al Racing Rioja a dar un paso adelante. Después de insistir en las grietas del sistema defensivo de sus rivales, los riojanos obtuvieron el ansiado premio del empate. Jaime remató con acierto un centro de Eguaras gracias a la ayuda de Darío.

Los dos equipos tuvieron oportunidades para llevarse el triunfo en los minutos finales, pero las intervenciones de los guardametas resultaron salvadoras.

Justo empate entre dos conjuntos que todavía no conocen la derrota y continúan en lo más alto de la tabla.