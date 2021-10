Detener el torbellino

LA PREVIA

Atlético de Madrid Oblak; Llorente, Felipe, Giménez, Hermoso, Carrasco; De Paul, Kondogbia, Koke, Lemar; y Joao Félix.

Liverpool Alisson; Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold; Fabinho, Henderson, Keita; Mané, Firmino y Salah..

Árbitro Daniel Siebert (Alemania).

Hora/tv 21.00h. Movistar. Nada más que seis victorias en sus últimos 16 partidos europeos, el triunfo agónico en Milán o el empate con el que sobrevivió ante el Oporto alertan al Atlético de Madrid, que expone en el Wanda Metropolitano sus inquietudes propias y recurrentes en la Liga de Campeones con una contraofensiva frente al Liverpool, el equipo más rematador y goleador de esta edición del torneo y el adversario más visible y temible por la cima del grupo.

Sus ocho goles y sus 44 tiros transforman al conjunto inglés en la referencia ofensiva más imponente hasta ahora en las dos primeras citas del máximo torneo continental y agrandan el desafío que le aguarda al Atlético, aún por encontrarse en toda su dimensión, al menos las expectativas que despierta una plantilla tan potente, que necesita armarse en un equipo incontestable y que está pendiente de encajar dos piezas esenciales: Antoine Griezmann y Rodrigo de Paul. Al primero se le espera en el banquillo; al segundo, en el once.

No hay prueba de fuego más concluyente que un partido de tal envergadura, con un rival como el Liverpool, tan ofensivo, tan veloz, con tanto ritmo y con tanto desborde, cuando sus mecanismos funcionan tan ajustados, cuando Mohamed Salah, Firmino y Sadio Mane ponen en un compromiso constante a cada defensa que tienen enfrente.

Aunque el Liverpool ya no infunde el miedo de hace año y medio, cuando era aún vigente campeón de Europa y estaba lanzado a por la Premier League, sigue manteniendo el núcleo de entonces y además ha recuperado al mejor Mohamed Salah.

El liderato de grupo está en juego. Es del equipo de Klopp, reafirmado por sus dos triunfos en dos jornadas en la Champions, y lo quiere el Atlético. El conjunto inglés ganó 3-2 al Milán y goleó 1-5 al Oporto; el español venció 1-2 en San Siro e igualó 0-0 con el bloque portugués. La diferencia son los dos puntos que les separan.

José María Giménez y Marcos Llorente, recuperados, apuntan a la alineación inicial. En el caso del uruguayo como central junto a Felipe Monteiro y Mario Hermoso; en el del madrileño probablemente como carrilero derecho, como ya ejerció en el último duelo contra el Barcelona, al igual que Yannick Carrasco por el lado izquierdo.

La portería es de Jan Oblak, el protagonista de la hazaña –o milagro– memorable que fue la clasificación para los cuartos de final de la Liga de Campeones en 2020 contra el Liverpool, cuando desprendía incluso más voracidad que ahora, pero fue aplacado por casi el mismo equipo rojiblanco actual –si acaso más fuerte en el presente– en el Wanda Metropolitano en la ida y resistido de manera afortunada en la vuelta en Anfield, sostenido por el increíble portero esloveno y revivido por dos goles de Marcos Llorente.

Desde el 2-0 al Barcelona no ha competido el Atlético. Hace 17 días. El beneficio o el perjuicio de tal situación lo determinará el partido de hoy.

el rival

a klopp no le gusta el atlético

Técnico del Liverpool. Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, afirmó que no le gusta demasiado el estilo de juego del Atlético de Madrid, pero que no podría respetar más a su rival. El técnico germano criticó fuertemente el fútbol de los de Simeone después de caer eliminados en octavos de final de la temporada 2019/2020. "No jugamos bien en Madrid aquella vez, pero aprendimos mucho de aquellos dos partidos. El Atlético ha cambiado a algunos jugadores, pero no se ha debilitado", dijo Klopp. "No podría respetar más lo que hacen. ¿Me gusta? No mucho, pero es cosa mía. Me gusta un estilo de juego diferente. Pero ellos han tenido mucho éxito así", señaló.