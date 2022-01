Martín Ganuza, de pichichi del Interescolar a la Asobal

Pamplona – Martín Ganuza, extremo de Helvetia Anaitasuna, fue el máximo goleador de la 30ª edición del Torneo Interescolar. El balonmanista pamplonés terminó el campeonato con 19 dianas en su cuenta personal, lo que permitió que Amaiur Ikastola llegara a las semifinales. Diez años después, desempolva el pesado trofeo que guarda en una esquina de su habitación y revive aquel torneo.

El recién renovado jugador de Anaitasuna recuerda con cariño aquella edición del Interescolar: "Si lo tuviera que definir con una palabra, sería ilusión. Los chavales nos sentimos importantes, se acercan a verte tus amigos y familiares, y se genera un ambiente muy bonito".

Amaiur Ikastola consiguió ganar con facilidad los tres partidos de fase de grupos, gracias a los goles de Martín, y avanzó a la siguiente ronda como primera de grupo. En el encuentro frente a Hilarión Eslava, Martín Ganuza anotó diez tantos, lo que le colocó en lo alto de la lista de goleadores de donde no se volvería a bajar. "Marqué más goles en un solo partido que en todo el torneo", afirma el jugador de Anaitasuna. "Al lado de los vestuarios de Tajonar ponían la lista de los máximos goleadores y me hizo mucha ilusión verme en lo alto", añade Ganuza.

En octavos de final Amaiur Ikastola eliminó a San Cernin, pero perdió a Martín para los cuartos y semifinales. "Estuve enfermo, con cerca de 39 grados de fiebre, les pedí a mis padres que me dejaran ir, pero hicieron bien en no permitírmelo", apunta Martín. El entonces delantero de Amaiur volvió para enfrentarse Virgen Blanca en el encuentro por el tercer puesto, pero los dos goles que anotó no fueron suficientes para conseguir la victoria. Ganuza se describe como un jugador rápido y recuerda que la mayoría de sus goles fueron tras recibir balones al espacio y con autopases que se hacía él mismo.

En aquel entonces, Martín estaba dando los primeros pasos en el balonmano, pero todavía lo compaginaba con el fútbol. "Empecé a jugar a fútbol sala en el Anaitasuna con 6 años, dos años después pasé a jugar en San Juan y el último año de primaria me decanté por el balonmano", apunta el jugador de Anaitasuna. El pasado de su padre, Pedro Ganuza, como balonmanista de Anaitasuna, pesó en la balanza para que finalmente se decidiera por este deporte.

En la 30ª edición del Torneo Interescolar destacaron Oihan Sancet, mejor jugador del campeonato, y los actuales jugadores del filial de Osasuna Aimar Oroz, Ander Yoldi y Xabier Huarte. Echando la vista atrás, Ganuza se pregunta cómo podría haber sido su carrera como futbolista, pero no se arrepiente de la decisión que tomó: "Estoy muy contento con la trayectoria que he tenido jugando a balonmano, pero siempre te arrepientes, en parte, de lo que no has hecho".

Martín no puede entender su vida sin estar practicando algún deporte: "Si me proponen ir a jugar a baloncesto, ahí estoy, me encantan los deportes de raqueta, y si no estoy en el gimnasio". Todavía es pronto para plantearse la retirada, pero el pamplonés tiene claro que seguirá ligado al mundo de deporte y no descarta su vuelta a los campos de fútbol.

Ganuza marca la clasificación para competición europea como el objetivo de Anaitasuna para lo que resta de temporada: "Tenemos un grupo muy fuerte y unido, solo hemos cambiado tres jugadores en el último año y tenemos que aprovechar este bloque". Para conseguir el objetivo, el equipo de Quique Domínguez debe dejar atrás la mala suerte que arrastra con las lesiones. En este momento, Antonio Bazán, Ander Izquierdo y Ander Torriko, lesionado de larga duración, ocupan la enfermería. Además, tras el parón de Navidad, dos jugadores más de la plantilla navarra son baja por dar positivo en coronavirus.

ficha

Nombre. Martín Ganuza Jorge.

Nacimiento. Pamplona, 3 de octubre de 2000.

Colegio. Estudió en Amaiur Ikastola.

Trayectoria. Comenzó a jugar a fútbol sala en Anaitasuna, pasó por el San Juan y en 2012 empezó a jugar a balonmano en la cantera de Anaitasuna. Debutó en el primer equipo con 18 años y acumula 60 partidos en la Liga Asobal.

Posición. Extremo izquierdo.

Liga Asobal 2021-2022. Promedia 2,2 goles por partido (22 dianas en lo que va de temporada), su cifra más alta desde que es jugador del primer equipo.