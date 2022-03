Real Sociedad: el Liverpool es el tapado en un posible fichaje de Isak

La renovación de Alexander Isak el verano pasado podría tener truco. La Real Sociedad se habría comprometido a escuchar ofertas en el hipotético caso de que llegaran propuestas importantes de clubes grandes en Europa. A nadie se le escapa que el sueco es una pieza codiciada en el mercado, por lo que su futuro parece destinado a acabar en la Premier. Desde hace meses su nombre se relaciona con los gallos del fútbol ingles. Este periódico ya informó de que el equipo que está más interesado y que cuenta con el músculo suficiente como para afrontar un importante desembolso es el Liverpool (se habla de unos 70 millones listos para invertir).

Los ojeadores del club red llevan mucho tiempo monitorizando al realista y han aconsejado su contratación al considerarle de largo el delantero más interesante de la Liga para apuntalar su plantilla. Es cierto que en Anfield son plenamente conscientes de que no son los únicos pretendientes, ya que Arsenal y Manchester United también le han seguido de cerca, aunque en ningún momento han lanzado una ofensiva para hacerse con sus servicios a pesar de los rumores que aparecieron en el mercado de enero sobre una oferta gunner.

Esta competencia le puede venir muy bien a la Real, que se frota las manos consciente de que si se abre una puja podrían alcanzar una cifra muy alta que, en ningún caso, llegaría a su cláusula de 90 millones, como habría prometido al futbolista y a su hermano, que sigue ejerciendo de representante, a pesar de que ya ha recibido ofertas de los mejores gabinetes de representación de Europa. De todas formas no estaría mal que en este tramo final del curso mejore sus registros para aumentar su caché, porque a ver cómo justifican en la Premier su millonaria inversión por un jugador que está completando un curso más que discreto y que no ha ayudado a los suyos a afrontar los dos partidos clave del curso hasta la fecha.

Aunque en la Liga también se habla del Barcelona, que le tiene como reserva si no fructifican sus remotas posibilidades de hacerse con Haaland, no se sabe si tendrá capacidad financiera para afrontar semejantes cantidades. El club catalán le puede atraer, como es normal, pero Isak siempre ha manifestado que le gustaría probar en las islas: "Estoy en un buen lugar en este momento, estoy muy feliz, pero algún día también sería bueno jugar en Inglaterra. Tienen seis o siete de los clubes más grandes del mundo, es un nivel muy alto y, por supuesto, algún día sería una alternativa. Cada jugador quiere ser la mejor versión de sí mismo y llegar al nivel más alto posible. Tengo expectativas para mí que estoy tratando de cumplir, así que veremos a dónde me lleva el viaje en el futuro", declaró en una entrevista a The Independent.

No hay que olvidar tampoco que tras el primer año se marchó su mejor amigo en el vestuario, Odegaard, y que en este tiene muchas papeletas para partir Januzaj, con el que más relación tiene y más vida hace.