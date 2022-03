El Izarra quiere asomarse al play off de ascenso

El Izarra visita Getxo para enfrentarse al Arenas Club (17.00 h) donde buscará conseguir los tres puntos para aspirar a estar más cerca de disputar la fase de ascenso. El entrenador del Izarra, Álex Huerta, cuenta que en su segunda semana como técnico "la adaptación está siendo sencilla y en esta segunda semana ya estamos trabajando matices del juego".



El entrenador del Izarra busca "aportar al equipo y hacer que sean capaces de lograr su máximo" para mirar a lo alto de la tabla. El equipo estellés se encuentra en una buena dinámica y "los jugadores se implican más al tener un objetivo más ambicioso, los puestos para el ascenso", recalca el Álex Huerta.



Tras el debut en el banquillo del equipo de Estella la semana pasada ante el San Juan (1-1) no se estrenó como le hubiera gustado: "No me deja un buen sabor de boca empatar en Merkatondoa, queríamos los tres puntos para aproximarnos más a los puestos de arriba", pero el San Juan "planteó un partido muy complicado".



La idea del técnico sobre el rival, "el Arenas Club es un buen equipo, sabe adaptarse a las dimensiones de su campo, pero también sabe situarse como visitante, tanto la plantilla como el entrenador están haciendo un buen trabajo", elogia el técnico del Izarra. "También tenemos que tener en cuenta que son un equipo vertical y que cuentan con Izeta, máximo goleador de la categoría", pero de momento la clasificación "nos dice que somos equipos igualados y nuestra intención es que se deshaga el equilibrio a nuestro favor", asegura Álex Huerta.

La clave del partido para el técnico del Izarra está en "mantener la portería a cero, si lo conseguimos tenemos probabilidades de sumar los tres puntos, solo nos queda afinar la puntería de cara a puerta".