Peña Sport y Osasuna Promesas dejan escapar una buena oportunidad

Peña Sport 3 - Osasuna Promesas 3

PEÑA SPORT Andoni, Aguirrebeña, Perujo, Ekain, García (Ozcáriz, m. 85), Vania, Martín, Satrus (Úriz, m. 79), Aser (Alonso, m. 62), Ilintxeta (Cubillo, m. 79) y Beñat.

OSASUNA PROMESAS Ramos, Gárriz, Dufur, Rabadán (Azcona, m. 62), Benito (Boiro, m. 66), Pau (Ibáñez, m. 46), Muñoz (Soeiro, m. 87), Xabi, Joel (Oroz, m. 46),Eneko e Iru.

Goles 1-0 m. 21 García, 1-1 m. 29 Eneko, 1-2 m. 31 Muñoz, 2-2 m. 42 Martín, 2-3 m. 63 Eneko, 3-3 m. 81 Úriz (p).

Árbitro Sr. Lou Ballano, asistido por Sánchez y Gómez. Colegio Aragonés. Amonestó por los locales a Satrus e Ilintxeta. Por los visitantes a Benito, Joel, Oroz y Azcona.

Estadio Campo de San Francisco. Jagoba Arrasate presenció el partido en el palco.

Bonito y entretenido encuentro el que ofrecieron ayer Peña Sport y Osasuna en el derbi navarro. Un partido a priori con la balanza muy desnivelada a favor de los rojillos que como líderes visitaban el campo del colista, pero que para nada se vio sobre el terreno de juego.

El encuentro estuvo muy igualado desde el principio. Mucha intensidad, defensas agresivas y cada balón se peleaba como si fuera el último del partido. Insistió la Peña y sólo dos minutos después contra local llevada por Ekain, el balón acaba tras un rechace en los pies de Unai García que dispara haciendo el primero del partido. Empezaban sorprendiendo los de Unai Jáuregui en el partido. Sin embargo, los de Castillejo pusieron un punto más al partido, presionando más arriba y en apenas dos minutos daban la vuelta al marcador con sendos disparos de Eneko y Muñoz ante los que nada pudo hacer Andoni. Duro mazazo para los locales que, sin embargo, no se vinieron abajo. Al borde del descanso, una falta en la frontal del área, la transforma Martín en un auténtico golazo por la escuadra.

Tras la reanudación y con el empate en el marcador, partido nuevo que pronto vieron los azules desnivelarse a favor de Osasuna. Tras varias llegadas peligrosas con disparos altos, en el minuto 63, una pared precisa entre Xabi y Eneko acaba con el gol de este último que volvía a poner en ventaja a los pamplonicas. El partido entró en un carrusel de cambios y faltas que apenas dieron continuidad al juego. Úriz en el minuto 81 ponía de nuevo las tablas en el marcador desde los once metros para establecer el empate.





Unai Jáuregui: "En lo anímico, el punto es positivo"



Unai Jáuregui, técnico local, se mostró satisfecho con el resultado del partido. "Es positivo. De cara a la clasificación no sirve de mucho, pero de cara a la moral y para llevarnos una alegría es muy positivo". Sobre el plan de partido, el técnico dijo que "hemos querido presionar a Osasuna en la primera parte y creo que les hemos sorprendido . Hemos querido alargar el partido lo máximo posible, hemos cambiado de sistema y en la primera parte ha salido bien. El punto es justo", y, sobre la jugada polémica, finalizó reconociendo que "para mí eso no es penalti, pero ya era hora de que nos tocara".





Santi Castillejo: "No es penalti"



Santi Castillejo mostró su enfado por "un penalti que no ha sido, se inventa una cosa que no sucede. Una segunda parte controlada, te pitan ese penalti y no puedes hacer nada. Hemos cometido errores en la primera parte, que nos hemos ido 2-2 por errores que hemos cometido". La acción "me molesta mucho, porque no puedes pitar una falta que no es. Diciendo las cosas como son, en la primera parte hemos estado mal", finalizó.