Los veteranos no quieren faltar

Para el marchador español García Bragado, que tiene 50 años, y para la gimnasta uzbeka Chusovitina, que en junio cumplirá 45, los de Tokio serían sus octavos Juegos, un récord en sus respectivos deportes. "Allí se hará la última competición de 50 kilómetros y, si había decidido estar allí, estaré", declaró el atleta. "Me iba a retirar en 2020; lo haré en 2021". Tampoco duda Chusovitina: "Otro año más en el gimnasio".

Por su parte, Justin Gatlin no solo cree que irá sino que ganará, con 39 años, en los 100 metros. "No me he desgastado mucho en 2020. Entre 38 y 39 no habrá una gran diferencia", aseguró. También Allyson Felix, de 33 años y con nueve medallas olímpicas, es optimista: "Espero revivir la experiencia de subir al podio olímpico".

Para otro estadounidense, el nadador Ryan Lochte, de 35, el cambio de fechas no es un impedimento para sus quintos Juegos: "Aún hay un montón de objetivos por cumplir y la edad es solo un número".

Otro que sueña con una despedida olímpica es Pau Gasol, que en julio cumplirá 40 años y convalece de una lesión: "Me sigo concentrando en recuperar el pie, que es lo principal, y veré qué posibilidades tengo".

Y el ciclista Alejandro Valverde, a un mes también de los 40, confía igualmente en estar en Tokio: "Si sigo en condiciones, estaré, aunque por supuesto tendré 41 años y ganar será muy complicado".

