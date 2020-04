Se acaba la temporada

Pamplona – La Federación Española de Natación ha decidido, con "un consenso unánime" de los clubes implicados, dar por acabadas las competiciones nacionales, ante la situación de la pandemia y la incertidumbre de lo que puede pasar en las próximas semanas.

En lo que respecta a la máxima categoría masculina, la Liga Premaat, en la que compite el Waterpolo Navarra, lo previsible es que ascenderá el actual primer clasificado de Primera División, el Molins de Rei.

Falta por decidir si, al no jugarse ya las seis últimas jornadas, se otorgará el título liguero al primer clasificado –el Atletic Barceloneta, en el que milita el navarro Alberto Munárriz–; si se mantendrá el resto de puestos europeos tal y como están ahora –Barcelona (2º), Terrassa (3º) y Sabadell (4º)–; y si se jugará o no (sería complicado hacerlo) la promoción entre el último clasificado (el Tenerife Echeyde) y el segundo de Primera División (el Sant Feliú).

sin piscinas Fernando Munárriz, presidente del Waterpolo Navarra, explicaba ayer a este periódico que los clubes de División de Honor han mantenido en los últimos días varias reuniones telemáticas con responsables de la Federación Española de Natación, y que la decisión unánime de terminar la temporada es la más lógica.

"Hace quince días, el 98% de los clubes estábamos por la labor de terminar las ligas, porque pensábamos que íbamos a poder entrenar en agua en mayo y que había tiempo para tres semanas de pretemporada y para jugar los partidos que faltaban. Pero la situación se ha ido alargando y nos han dicho que en Cataluña –de donde son ocho de los once equipos de la Liga Premaat– no van a dejar abrir las piscinas hasta agosto. Y en Navarra podría ser algo parecido. Además, cuando se abran las piscinas, sean municipales o privadas, no le puedes decir a los socios, que llevan tres meses de cuarentena, que se quiten de ahí que vamos a entrenar y a jugar. No lo veíamos justo".

las ventajas de la modestia El hecho de ser un club modesto, cuya economía no depende de las cuotas de sus socios, va a permitir al WP Navarra no salir malparado de este brusco final de temporada.

"Nosotros dependemos en cada temporada de tres ingresos importantes: el de los patrocinadores, que ya lo hemos tenido; el del Gobierno, que ya hemos cobrado el 50%; y el del Ayuntamiento, que ya está la partida asignada. Si cumplen Gobierno y Ayuntamiento, no tendremos problemas", explica Munárriz.

Una vez zanjada esta temporada, el club navarro ya piensa en la siguiente: "Antes de esta crisis habíamos acordado renovar a toda la plantilla, y solo habrá cambios si se retira algún navarro veterano... Nuestro único temor es que los jugadores no puedan entrenarse desde finales de agosto. Se supone que la Liga empezará en octubre, y van a hacer falta un par de meses de pretemporada, porque los jugadores están parados desde febrero y es la única manera de coger la forma y prevenir lesiones".

"No le puedes decir en agosto a los socios de piscinas que se quiten de ahí, que vamos a jugar"