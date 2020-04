La NBA no tiene ni fecha prevista para el retorno

madrid – El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha asegurado que todavía "no" están "listos" para "establecer un fecha" exacta para el regreso de la competición, y ha afirmado que acabar con la pandemia de coronavirus es más importante "que el negocio y que el deporte".

"No estamos en posición de tomar decisiones y es incierto cuándo será. Solamente diría que todo está sobre la mesa", declaró en una videoconferencia sobre el regreso de la competición liguera. "No estamos listos para establecer una fecha. Todo lo que puedo decir es que todavía estamos en un punto en el que no tenemos suficiente información. Hay demasiadas cosas desconocidas para establecer una agenda. Esto es más grande que nuestro negocio y más grande que el deporte", advirtió.