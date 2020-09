Los mercedes y Sainz

madrid – El inglés Lewis Hamilton (Mercedes), líder destacado del Mundial de Fórmula 1, saldrá primero hoy (15.10 horas) en el GP de Italia, octava carrera del certamen, que se disputa en el circuito de Monza, donde el español Carlos Sainz (McLaren) saldrá tercero, al lado del mexicano Sergio Pérez (Racing Point).

Hamilton, séxtuple campeón del mundo, elevó a 94 su propio récord histórico de poles, al batir por 69 milésimas a su compañero finés Valtteri Bottas. Sainz, a ocho décimas, saldrá tercero, desde la segunda fila, igualando su mejor actuación en una clasificación, que logró en el GP de Estiria, segunda carrera de este Mundial, pero aquella vez corriendo en mojado. En esa ocasión se tuvo que conformar en la carrera del día siguiente con la novena plaza

El madrileño, que había marcado el cuarto tiempo primera ronda y el tercero en la segunda (Q2) confirmó su sensacional actuación en el definitivo acto reservado a los mejores diez, en el que volvió a marcar el tercer trono.

parrilla de salida

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:18.887

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) 1:18.956

3. Carlos Sainz (ESP/McLaren) 1:19.695

4. Sergio Pérez (MEX/Racing Point) 1:19.720

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:19.795

6. Lando Norris (GBR/McLaren) 1:19.820

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) 1:19.864

8. Lance Stroll (CAN/Racing Point) 1:20.049

9. Alexander Albon (TAI/Red Bull) 1:20.090

10. Pierre Gasly (FRA/Alpha Tauri) 1:20.177

11. Daniil Kvyat (RUS/Alpha Tauri) 1:20.169

12. Esteban Ocon (FRA/Renault) 1:20.234

13. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.273

14. Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) 1:20.926

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas) 1:21.573

16. Romain Grosjean (FRA/Haas) 1:21.139

17. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:21.151

18. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo)1:21.206

19. George Russell (GBR/Williams) 1:21.587

20. Nicholas Latifi (CAN/Williams) 1:21.717

Carlos SAinz

"NOs tendrán que adelantar"

Destacado. El madrileño Carlos Sainz (McLaren) comentó ayer: "Estoy muy contento, porque desde la Q1 conseguí encontrar un buen feeling con el coche; y la verdad es que cuando me encuentro cómodo con el coche suelo ir bastante rápido en este circuito. Ponernos terceros y salir mañana (por hoy) por detrás de los Mercedes es algo especial y algo que voy a recordar. Y la vuelta buena, obviamente, me ha gustado... No somos el tercer coche más rápido. Está el Red Bull de Verstappen y el Renault de Ricciardo, que en algún momento deberían adelantarnos. Pero salimos delante y nos tendrán que adelantar...".