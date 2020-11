Título para Albert Arenas

portugal – El español Raúl Fernández (KTM) consiguió una inapelable victoria en Moto3, en una carrera que dominó desde la primera hasta la última vuelta, seguido del italiano Dennis Foggia y en tercer puesto el tarraconense Jeremy Alcoba.

El girondense Albert Arenas (KTM) ha conseguido engrosar la lista de los campeones del mundo del motociclismo español después de una temporada, que se recordará como la de la pandemia por el coronavirus, en la que ha demostrado algunas de sus principales cualidades de carácter como la paciencia y la perseverancia.

Albert Arenas es el quinto campeón del mundo español en la más pequeña y la más moderna de las categorías del nuevo campeonato de motores de cuatro tiempo, pues Maverick Viñales lo fue en 2013, Alex Márquez en 2014, Joan Mir en 2017, Jorge Martín en 2018 y, ahora, Albert Arenas en 2020.

La carrera de Albert Arenas ha estado plagada de altibajos y problemas a los que el piloto de Gerona ha sabido plantar cara y solventar positivamente desde que debutó en el campeonato del mundo, por primera vez, en la carrera de Valencia del año 2014.

El más grave percance lo sufrió el año pasado al tener un accidente mientras se entrenaba en bicicleta que le mantuvo durante unas semanas fuera de la competición.

El piloto girondense ha reconocido que ha vivido "un sufrimiento con altibajos" durante la carrera del Gran Premio de Portugal, última cita del Mundial y en la que le ha valido con ser duodécimo. Ha reconocido que "al inicio estaba supercómodo, disfrutando mucho pilotando; luego he empezado a tener algún problema con la goma trasera, me costaba mantenerme encima de la moto con máxima inclinación. Hacia el final he vuelto a retomar el ritmo y he podido coger otra vez a Arbolino y a Binder".

Sin embargo, una frenética última vuelta pudo haberle privado incluso del título. "En la última vuelta ha habido un lío muy grande, muchos toques. Al final, hemos estado ahí toda la temporada y en la carrera y hemos dado el máximo. Tengo que asimilarlo aún, pero pienso disfrutar del momento", manifestó.

Miguel Oliveira (KTM RC 16) lideró la carrera de principio a fin con autoridad y suficiencia en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, seguido de Jack Miller y el tercer puesto con Franco Morbidelli en el circuito de Portimao, en el que los dos favoritos de las categorías restantes lograron el objetivo de proclamarse campeones del mundo, el italiano Enea Bastaini (Kalex) en Moto2 en primer puesto y en segundo el italiano Luca Marini.

motogp

GP de Portugal

1. M. Oliveira (KTM) 00:41:48.163

2. J. Miller (DUCATI) a 03.193

3. F. Morbidelli (YAMAHA)a 03.298

4. Pol Espargaró (KTM)a 12.626

5. T. Nakagami (HONDA) a 13.31800

Mundial de pilotos

1. J. Mir171

2. F. Morbidelli158

3. A. Rins139

4. A. Dovizioso135

5. P. Espargaró135

6. M. Viñales132

7. J. Miller132

8. F. Quartararo127

9. M. Oliveira125

10. T. Nakagami116

moto2

GP de Portugal

1. R. Gardner (KALEX) 00:39:35.476

2. L. Marini (KALEX)a 01.609

3. S. Lowes (KALEX)a 03.813

4. M. Bezzecchi (KALEX)a 08.437

5. E. Bastianini (KALEX) a 08.646

Mundial de pilotos

1. E. Bastianini205

2. L. Marini196

3. S. Lowes196

4. M. Bezzecchi184

5. J. Martin160

6. R. Gardner135

7. J. Roberts94

8. T. Nagashima91

9. M. Schrotter81

10. X. Vierge79

moto3

GP de Portugal

1. R. Fernández (KTM) 00:38:06.272

2. D. Foggia (HONDA)a 05.810

3. J. Alcoba (HONDA)a 05.866

4. S. García (HONDA)a 06.447

5. T. Arbolino (HONDA) a 12.99800

Mundial de pilotos

1. A. Arenas174

2. T. Arbolino170

3. A. Ogura170

4. R. Fernández159

5. C. Vietti146

6. J. Masia140

7. J. McPhee131

8. D. Binder122

9. S. García90

10. D. Foggia89