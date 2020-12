Salud autoriza la presencia de público en los eventos deportivos

El Departamento de Salud confirmó al sector deportivo, con el que se reunió este miércoles, que la nueva orden foral que se publicará la próxima semana recogerá medidas de flexibilización y se permitirá el acceso de espectadores a los eventos deportivos siempre que se cumplan una serie de requisitos como el distanciamiento personal de un metro y medio, el uso obligatorio de mascarillas, o los protocolos de entradas y salidas a los recintos.

La concreción sobre el porcentaje y máximos de aforos se trabajará en los próximos días entre el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra (ISPLN) y el Instituto Navarro del Deporte (IND). En la misma reunión, se han valorado otras acciones como la ampliación de los horarios de entrenamientos o el uso de las duchas.

Estas medidas son un primer paso dentro de las posibles flexibilizaciones para ir recuperando la actividad, que se irán acordando en función de la situación epidemiológica y afectan a todos los deportistas navarros que han empezado su competición a excepción de Osasuna, que se rige por la normativa de la Liga.

La reunión de ayer, que se enmarca en el proceso de participación sectorial que el departamento de Salud mantiene con los distintos agentes económicos y sociales de la comunidad, contó con la participación del ISLPN y el IND y de representantes de clubes, federaciones, educadores físico-deportivos, técnicos municipales y gestores de instalaciones.

Al término de la reunión, el director general de Salud, Carlos Artundo, comentó que "es muy importante, en esta apertura al público, que cada club y cada responsable de instalación garantice el cumplimiento de las medidas de seguridad y sanitarias para minimizar el riesgo de contagios".

"La flexibilización está condicionada, lógicamente, a la evolución de los datos de la pandemia en Navarra" apuntó el director general.

Uno de los participantes en la reunión fue Tatono Arregui, presidente de Osasuna Magna, y se mostró muy satisfecho por la vuelta del público. "Esta apertura era necesario para nosotros. Al final, la afición es nuestro tercer espónsor y los necesitábamos ya en la cancha", comentó.

Por otro lado, el dirigente del Xota criticó la falta de agilidad en esta medida, que entrará en vigor la semana que viene, previsiblemente el 16 de diciembre. "Estamos un poco molestos con la falta de agilidad, porque es algo que podría haberse realizado mucho antes. Al final, nosotros no vamos a tener público en el Anaitasuna hasta enero porque no tenemos más partidos en casa este año. No era razonable que se pudieran hacer eventos culturales con público y que el deporte siguiera a puerta cerrada", explicó Tatono.

Los protocolos y los aforos o porcentajes permitidos se aclararán en las próximas fechas, pero podrían ser similares a los que rigen los eventos culturales: 300 al aire libre o 200 en espacios cerrados o un máximo del 40% de aforo. Pero habrá que esperar para ver cómo se concreta esta medida y cuál es la situación de cada recinto en particular.

