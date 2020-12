Las aventuras de Iñaki en el Himalaya: Un cuento en memoria de Iñaki Ochoa de Olza

El libro benéfico Las aventuras de Iñaki en el Himalaya / Iñakiren abenturak Himalaian, escrito por Elena Sagaseta, ilustrado por Ana Azpilicueta y con un prólogo de Alex Txikon, fue presentado ayer en Golem La Morea. Se trata de un cuento que busca acercar la figura de Iñaki a los más pequeños y cuyos ingresos irán destinados íntegramente a los proyectos que la fundación SOS Himalaya desarrolla en Nepal.

La historia narra cómo el alpinista, de la mano de su inseparable amigo Mingma Sherpa, descubrió la belleza de Nepal y la necesidades de sus gentes. "Es un cuento pensado para que los niños sepan por qué amaba tanto Iñaki la naturaleza, el Himalaya y sus pueblos. Por qué surgió la fundación y sus valores, esos que la sociedad actual está perdiendo e intentar recobrarlos", explicó Pablo Ochoa de Olza, hermano de Iñaki y presidente de la Fundación.

Elena Sagaseta de Ilúrdoz, autora del libro, señaló que "todo empezó como una cosa pequeñita. Fany, profesora del colegio San Pedro de Mutilva, quería que fuésemos a hablar de Iñaki en su clase y, en principio, se iba a quedar ahí. Pero nos pilló el confinamiento y Txusma Pérez me propuso que hiciéramos algo más porque la gente lo demandaba y así surgió el libro. Estoy muy agradecida también a la madre de Iñaki, que nos dio el sí para que la historia viera la luz. Gracias a todos los que están ayudando a que el sueño de Iñaki se haga realidad".

Ana Azpilicueta no dudó en realizar las ilustraciones de la obra. "Me habló Elena y la respuesta fue inmediata por todo lo que significa SOS Himalaya, que es un proyecto muy bonito. No hay mejor regalo para alguien que mantenerlo vivo. Y eso es lo que estamos haciendo: mantener el recuerdo de Iñaki a través de nuestros pequeños, mostrándoles su legado".

El prólogo de la obra lo ha realizado el alpinista vizcaíno Alex Txikon, habitual compañero de expedición de Iñaki. "Es un día especial, emotivo y muy importante. El legado que ha dejado Iñaki es impresionante y lo importante es realizar su sueño. Somos lo que vamos dejando tras nosotros y el camino que dejó Iñaki fue increíble. El libro ha quedado precioso y ojalá sea el primero de otros muchos cuentos", deseó.

Txikon recordó la primera vez que estuvo junto a Ochoa de Olza, un 15 de julio de 2003 en la cumbre del Broad Peak. "Había una tienda para cinco personas con dos coreanos, no nos dejaron entrar y dormimos Iñaki y yo toda la noche a 7.500 metros sentados encima de una mochila. Yo era un chavalito, tenía 21 años y recuerdo con mucho cariño cómo Iñaki se encargó de derretir el hielo aquella noche tan dura. Yo tenía un cansancio extremo y él se preocupó de mantenerme activo y de que pudiera descansar. Siempre que voy a Nepal, a Pakistán, cuando paso por Pamplona y hasta en pleno trekking del Everest, me acuerdo de Iñaki y recuerdo las vivencias que tuve con él. Eso es lo bonito, que nunca desaparecerá su legado mientras no nos olvidemos".

El alpinista quiso recordar otra curiosa anécdota de 2004 y que se le vino a la mente al llegar a La Morea. "Estábamos en la cima del Makalu y llegamos a Kathmandu en tres días a todo correr y sin comer. Tuvimos la suerte de montarnos en una avioneta y nos quemaba la boca de comer tantas pizzas. Cada vez que entro a un centro comercial, me acuerdo de aquel día", concluyó emocionado.

Los 10 euros que cuesta el libro se destinarán a los proyectos que la fundación SOS Himalaya desarrolla en Nepal. En la actualidad, se encarga de la construcción de un hospital en Makalu, del mantenimiento de un comedor en la escuela de Seduwa y de la ayuda a 108 familias que se quedaron sin vivienda por el monzón del pasado verano. Proyectos con los que los allegados de Ochoa de Olza quieren realizar las acciones que el alpinista navarro ideó pero que no pudo llegar a ejecutar.

"Es un cuento para que los niños vean el amor de Iñaki por la naturaleza, el Himalaya y sus pueblos" Pablo Ochoa de olza Hermano de Iñaki y Pte. de SOS Himalaya