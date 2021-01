Amenaza desde el primer día

Jaka-Martija11

Altuna III-Mariezkurrena II22

Duración 49:10 minutos de juego.

Saques 1 de Jaka (tanto 6) y 3 de Altuna III (tantos 14, 15 y 18).

Faltas de saque Ninguna.

Pelotazos 400 pelotazos a buena.

Tantos en juego 6 de Jaka, 11 de Altuna III y 2 de Mariezkurrena II.

Errores 5 de Jaka, 1 de Martija, 1 de Altuna III y 3 de Mariezkurrena II.

Marcador 0-1, 1-2, 2-3, 3-5, 3-6, 4-8. 4-9, 5-9, 6-10, 7-15, 7-16, 8-16, 8-17, 9-18, 9-19, 10-19, 11-20 y 11-22.

Incidencias: Partido de primera jornada de la liguilla de cuartos de final del Campeonato de Parejas de la LEP.M disputado en el frontón Astelena de Eibar a puerta cerrada. En el primer partido, Peio Etxeberria-Bikuña ganaron a Irribarria-Tolosa (20-22). En el tercero, Larrazabal-Eskiroz vencieron a Arteaga II-Elizegi (17-22).

La huella del 2020 todavía fue palpable en el tradicional inicio de año pelotazale. El habitual festival de año nuevo del Astelena volvió a estar marcado por esa falta de sonido de los pasados meses. La puerta cerrada se mantiene y el ambiente sigue sin llegar. Pero a pesar de eso la pelota no para y encuentra nuevas razones para despertar la ilusión. El encuentro de ayer sirvió para dar el pistoletazo de salida a un nuevo Parejas y para volver a ver de nuevo en la cancha a Jon Mariezkurrena. El zaguero de Berriozar, que no fue renovado por Baiko, apareció en el Astelena con la casaca de Aspe y dejó claro que los meses fuera del ruedo profesional no le pasaron factura. Serio en todas sus acciones y con ese golpe lleno de brillo con el que ya destacó en su primera etapa. Fue clave para abrir huecos y Jokin Altuna lo aprovechó a la perfección para realizar un partido casi perfecto. Erik Jaka y Julen Martija fueron claramente superados por sus rivales y el marcador de 11-22 fue un reflejo fiel del partido vivido. Altuna y Mariezkurrena dieron el primer golpe en la mesa y se presentaron como una pareja con muchas aspiraciones.

Los colorados solo aguantaron en el primer intercambio de golpes (3-5). Mariezkurrena se impuso en los cuadros largos a Martija. El navarro, que aunque regaló algunas pelotas al inicio, fue muy superior a su rival y aprovechó su buen golpe para abrir muchos huecos. Con el viento a favor y todavía con la chispa que le hizo ganar el Cuatro y Medio, Altuna apenas perdonó. Dominó cerca del frontis y siempre encontró la respuesta adecuada. Con colmillo letal en el remate y fuerza para alargar los pelotazos en la derecha. Además, solo cometió un error y lo hizo con una brecha importante en el marcador (6-13). Los azules dominaron desde el primer descanso y solo en los últimos tantos Jaka y Martija pudieron maquillar el resultado y evitar que la sangría fuera mayor.

Vuelta de Eskiroz El regreso de Mariezkurrena no fue el único del día, también volvió a vestirse de blanco como profesional Iosu Eskiroz y lo hizo con una victoria. Iker Larrazabal y el zaguero de Makirriain vencieron por 17-22 a Axier Arteaga e Iker Elizegi en el primer partido del Parejas de Segunda.