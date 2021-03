Alto nivel y protocolo

arbizu – Ander Noáin e Inma Pereiro se impusieron con autoridad en Arbizuko Duatloia, cita en la que también se decidió el Campeonato Navarro de Duatlón corto. Se disputó el sábado tras un año de parón por la pandemia. No obstante, la covid-19 sigue ahí y no se puede bajar la guardia. Así, la organización puso el foco en las medidas sanitarias con las inmediaciones del Hotel Olatzea como zona cero, un espacio blindado al público. Además, la salida se realizó en modo contrarreloj, de tres en tres cada 10 segundos, y la participación estaba limitada a 120 corredores. Asimismo, dadas las restricciones de movilidad vigente, solo pudieron participar residentes en Navarra o deportistas de alto rendimiento.

El recorrido fue similar al de ediciones anteriores. En la prueba absoluta eran 8 km en el primer segmento, 32 km en el ciclista para finalizar con una nueva carrera a pie hasta completar 44 km. Arrancó con dos vueltas a un circuito principalmente urbano antes de coger las bicicletas destino La Cadena de Lizarraga, el punto más alto de la carrera con 750 m. De allí se bajó a Etxarri Aranatz y regreso a Arbizu, dónde se disputó la última vuelta a pie, la parte más dura según señalaron la mayoría de las y los corredores. Tomaron la salida 91 atletas, con 13 abandonos.

"Es una carrera muy bonita pero muy dura, sobre todo la última carrera. Estoy acostumbrado a distancias más cortas", destacó Noáin, deportista que vive en Madrid en el centro de alto rendimiento y que aprovechó la vuelta a casa por Semana Santa para participar en Arbizu. "Ha sido un entrenamiento fuerte para coger un ritmo de competición de cara a la Copa de Europa de Melilla, el 18 de abril", indicó este triatleta de 22 años, que ayer consiguió una renta de 4:08, minutos que ganó en todas las transiciones. "Tenía claro los ritmos a los que tenía que ir, marcados por mi entrenador, y los he clavado. Me he visto bien", observó Noáin, que luchará por conseguir una plaza para el Europeo y el Mundial.

También se estrenó ayer en Arbizu Inma Pereiro, de 48 años que consiguió doblete después de ganar la semana anterior en el Duatlón de Altsasu sobre distancia sprint. "Ha sido una carrera preciosa. Tenía muchas ganas de venir y no me ha defraudado. Además, hacía poco viento y el tiempo acompañado", destacó. Lo cierto es que frente al frío y viento norte en Altsasu, la tarde de ayer fue primaveral. La prueba de las féminas, se decidió en el primer segmento, una renta de 2 minutos que mantuvo toda la prueba. "Gracias a que he llegado con margen porque la última vuelta me ha costado mucho", confesó.

También tomaron la salida 30 participantes en la prueba popular y junior, que debieron realizar la mitad del recorrido, 22 kilómetros. , con dominio de Julen Andueza, junior de Saltoki, que consiguió una renta de casi 4 minutos. Entre las chicas solo hubo dos corredoras, con victoria de Claudia Martínez, también de Saltoki. A diferencia de otras ocasiones, en esta 23ª edición de Arbizuko Duatloia no hubo prueba de relevos por el r límite de participación establecido.