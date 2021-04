García Bragado: "Me he sentido muy querido todo el día"

Pamplona – La leyenda del atletismo mundial Jesús Ángel García Bragado fue el centro de todas las miradas en las inmediaciones de El Sadar. El madrileño no dejó de sacarse fotos con los aficionados y los atletas que se acercaban para hablar con él. A sus 51 años, el madrileño acumula 7 Juegos Olímpicos, 13 Mundiales (con un oro en 1993 y tres platas en 1997, 2001 y 2009) y 7 Europeos, con una plata (2006) y un bronce (2002). Antes de despedirse en los Juegos Olímpicos de Tokio este año, donde se convertirá en el primer atleta de la historia en competir en 8 Juegos, quiso hacer una parada en Pamplona para disfrutar del GP Ciudadela, donde se sintió "muy querido".

Además, Chuso García Bragado quedó muy satisfecho con su rendimiento deportivo. "He hecho un tiempo mucho mejor de lo que tenía previsto y la verdad es que me voy muy contento. Si no hubiera venido, me hubiera lamentado. Me voy muy satisfecho y espero que esta prueba vaya a más en los próximos años o que se organice aquí un Campeonato de España en un futuro".

El incombustible atleta realizó récord de España máster en Pamplona (44:11). "Estoy muy contento con la marca que he hecho, es mucho mejor de la que tenía previsto. En diciembre, hice 10 kilómetros en Getafe y no estaba en muy buena forma. Me quedé cerquita de poderlo hacer y tenía ese objetivo. Por eso me he animado más a hacer la carrera de 10 y no la de 20".

Bragado batió el récord de España en una carrera complicada, en la que Juan Manuel Morales vendió cara su derrota. "Me ha costado un poco empezar y luego, poco a poco, ya iba más seguro con el ritmo. Los kilómetros finales, me he visto con fuerzas y he apretado para bajar lo máximo el tiempo".

García Bragado continuó en Pamplona con su preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio, su gran objetivo de este año. "El camino hacia los Juegos va bien y ahora tendré que competir con la selección en el mes de mayo para amarrar la posición del ránking y asegurar la plaza para Tokio. Luego, espero poder prepararla con tranquilidad".

EL atleta del club Tajamar no competía en Pamplona desde el campeonato de España de pista que se celebró en 2012 y quedó muy satisfecho con su visita a la capital navarra. "Es una avenida ancha, magnífica y, salvo alguna curva que se puede eliminar, creo que es un gran circuito. Encima, hemos tenido sol y, aunque hacía un poco de fresco, hemos estado muy bien. Me he sentido muy querido por la afición y por todos los jóvenes atletas. La fortuna es que la marcha es un sector que tiene mucha materia prima y se trata de que esto continúe así. Que después nuestra venga un relevo", concluyó.

Álvaro López (Grupompleo), se mostró muy orgulloso por haber reeditado el título en la prueba de 20 kilómetros. "Me he encontrado bien y esta victoria me sirve para coger confianza de cara al Europeo. Corchete ha salido muy fuerte y he ido con él hasta que he cambiado el ritmo en el kilómetro 14. Me he visto muy bien y he acabado con muy buenas sensaciones".

En categoría femenina, Alicia Lumbreras (Marathon) se hizo con la victoria en su debut en la distancia de 20 kilómetros. "Es una experiencia totalmente nueva y el rendimiento ha sido muy bueno. Encima, la gente ha estado animando durante todo el circuito y se me ha hecho todo mucho más fácil", confesó.

La cuarta ganadora de la jornada fue Lucía Redondo (Alcorcón), que se impuso con solvencia en los 10 kilómetros. "Me he visto muy bien de cabeza, aunque los últimos kilómetros se me han hecho un poco duros porque estaba sola. Ahora, me toca preparar la Copa de Europa y aver si puedo estar en el Mundial".

Oto de los grandes protagonistas de la jornada fue Daniel Ballesteros (Hiru Herri), que finalizó tercero en los 20 km batiendo con un tiempo de 1:26.38 el récord foral de la distancia. El marchador de Berriozar sigue creciendo a pasos agigantados y ofreció una auténtica exhibición, corriendo de atrás hacia adelante hasta rebajar su marca personal en casi 9 minutos.

"He bajado mucho mi marca y estoy muy satisfecho, porque encima he corrido en casa y ha sido muy bonito. Es muy positivo que cada vez se hagan más pruebas en Pamplona y animo a la gente a que empiece a hacer marcha, que es una disciplina que se trabaja muy bien en Navarra desde pequeños".

El récord anterior lo ostentaba precisamente Rodrigo Domínguez, el actual presidente de la Federación Navarra, que bromeó tras conocer la noticia. "No esperaba que hiciera tan buena marca (ríe). Ahora en serio, Daniel Ballesteros es un gran ejemplo para los marchadores navarros y le tengo mucho cariño".

