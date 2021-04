El emocionante homenaje a Iñaki Narros en su 'último' partido

No iba a ser un partido fácil, pero sí emotivo. Basket Navarra ha caído derrotado ante el Cantabria en un encuentro en el que se ha despedido (ante la difícil remontada) el gran capitán Iñaki Narros.

El alero fue sustituido por Alejandro del Cerro cuando quedaban pocos segundos para el final del encuentros y se retiró entre una sonora ovación. De hecho el partido se paró, ya que hasta los rivales, incentivados por su entrenador, David Mangas, buen amigo de Narros, se pusieron a aplaudir. El jugador echó a llorar cuando se sentó en el banquillo visiblemente emocionado.

Una vez terminó el partido se proyectó un vídeo de repaso de su carrera y se le hizo entrega de unos obsequios.

Si yo no pedía nada, pero si este es el punto final, ni soñado. Simplemente dar gracias, ha sido una gozada. No me esperaba que esto fuese a llegar a tal dimensión. Que se me haya respetado tanto, ha sido tremendo."

"Estaba tranquilo. He mandado a mi familia fuera de casa (se ríe). No he cambiado nada de mi rutina. Por la pierna no estoy al cien por cien, pero la carne de gallina. Cuando me han dado el micrófono no sabía que decir, gracias a todos"

"Lo habíamos hablado durante la semana, pero al final hemos decidido que saliese Del Cerro, su relevo natural. Ha sido muy bonito, fantástico, si alguien se lo merece es él", comentó Jordi Juste.

"He tenido la gran suerte de entrenarle. Le deseo lo mejor, aunque cuando acabe la eliminatoria. Iñaki es cabezón y seguro que me da algún disgusto el sábado. Es un hombre que pone siempre por delante al equipo y mira lo que le quiere la gente", aseguró David Mangas, entrenador rival.