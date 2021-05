Deportes: la prórroga

CICLISMO. Ese momento en el que, después de 161 kilómetros de lluvia, frío y ascensiones en una etapa del Tour de Romandía, llegas a la meta con la ilusión de vencer a tu compañero de escapada, pero pasa lo que pasa. "No tenía sensación alguna en la manos y, al intentar cambiar de marcha, he perdido el control del manillar", admitía después el británico Geraint Thomas (Ineos). El ganador, el canadiense Michael Woods (Israel Start Up), iba tan centrado en el esfuerzo final que da la sensación de que no se enteró de la caída hasta cruzar la meta.

Boquitas



"No hay mucho que mejorar cuando has jugado con el Bayern, pero el Real Madrid no es un mal paso"

Joshua Kimmich Si lo oye Florentino, no lo ficha.

"El debut de Rubi se Grippo"

MARCA (Crónica del Almería-Oviedo) Como el gol del empate final lo logró Simone Grippo, estaba claro.

"En baloncesto, el pívot es el que más balones pone en la canasta"

PABLO IGLESIAS Eh... No.

"El fútbol es el fútbol y hay que jugarlo entre todos"

Luis Sabalza (Pte. Osasuna) (Antes de jugar contra el Real Madrid) Llevaba una respuesta preparada para criticar la Superliga, pero la soltó cuando le preguntaron cómo se presentaba el partido.

"Ha sido como la famosa frase de que el gol es más hijo del control que del tiro"

Valdano Famosa frase que se inventó en ese mismo momento.

"¡Fernando se pone 10º, en zona de puntos!"

Antonio Lobato (DAZN) Alguien que te quiera como Lobato quiere a Fernando Alonso.



Gazapos



Fotos EFE: Fútbol. "Like Garcia of SD Eibar during the spanish league". Aunque sea en una frase en inglés, García no es Like sino Kike.

Movistar: Fútbol. "Ramalho desandó el camino". Se ve que si le añades "des-" se conjuga de otra manera.

EFE: Sobre Stephen Curry (Golden State Warriors. "Curru ofreció otra exhibición anotadora". Y cada vez que enchufaba un triple cantaba: "Cucurrucucú...".

Cope: Fútbol. "Ha sido una estampada". En realidad fue una estampida, pero quizás, en efecto, alguien se estampó.

Increíble, pero...



CIERTO Baloncesto. Real Madrid y Anadolu Efes disputaron el partido más extraño que se recuerda: un parcial inicial de 17-0 para los blancos; otro de 19-47 para los turcos; y, en los 7 últimos minutos, un 23-4 para el Madrid que le permitió remontar un 59-72 y ganar por 82-76. Baloncesto en oleadas.

El partido de ida de la final de Primera Femenina entre el Perfumerías Avenida y el Valencia Basket acabó empate y el público... se perdió la prórroga porque tuvo que irse corriendo a casa por el toque de queda vigente en Salamanca.

Con cierto parecido

Nathalie Seseña (actriz) Carles Puyol (exfutbolista)





Tuits al vuelo



Mundo Deportivo @MundoDespectivo:

El arbitro expulsa a Koeman por poner a Sergi Roberto de titular.

El PSG tiene mas peligro en ataque que Isco en un buffet libre.

Torren @Torren__:

En la frente de Militao se podría jugar la Superliga.

Kim Jong-un @norcoreano:

El PSG recordando que el dinero no mueve el fútbol y Boris Johnson regañando a los equipos ingleses por abandonar una organización europea.

El Mundo Today @elmundotoday:

Un ciclista suspende repetidamente el test Captcha al no identificar imágenes con semáforos.

El Atlético de Madrid todavía depende de sí mismo para perder la Liga.