Luis Astrain y Aintzane Mariezcurrena: deporte de alto nivel en Navarra con apoyo psicológico

Desde el pasado mes de abril los psicólogos Luis Astrain y Aintzane Mariezcurrena se encargan de ayudar en la parte mental a los deportistas de alto nivel pertenecientes a la Fundación Miguel Indurain. Una ayuda que el propio Astrain, junto al también psicólogo Alfredo Uriz, prestó durante dos años gracias al acuerdo que la Fundación suscribió con el Colegio de Psicología de Navarra. El éxito obtenido en este tiempo animó al Gobierno de Navarra a licitar un concurso público para profesionales para prestar este apoyo a los deportistas, entrenadores o jueces que lo solicitaran, y el equipo formado por Astrain, junto a Mariezcurrena, resultó ganador. Hemos hablado con Luis Astrain para que nos cuente cuáles serán sus objetivos.

¿Qué balance haces del trabajo hecho en los dos años anteriores?

El balance de estos dos años del convenio entre el Colegio de Psicología de Navarra y la Fundación Miguel Indurain ha sido muy positivo y en este sentido así se ha visto reflejado tanto por la propia Fundación como por parte de los deportistas que han acudido al servicio de psicología deportiva, que en definitiva son quienes mejor han podido valorar su utilidad y su funcionamiento. Los datos que hemos tenido en estos dos años, en los que se han atendido a más de 60 deportistas de 15 disciplinas deportivas diferentes, pienso que han respondido a la demanda inicial que nos plantearon teniendo además en cuenta que era un servicio que partía de cero. El grado de adherencia de los deportistas al programa ha sido muy alto, tanto en lo referente a la demanda, al compromiso con la asistencia a las sesiones, en su actitud de trabajo e interés en el aprovechamiento de las mismas, así como en su deseo de poder seguir acudiendo al servicio de Psicología Deportiva en el futuro.

El último año quedó marcado por la aparición de la pandemia. ¿Hasta qué punto dificultó el Covid-19 la prestación de este servicio?

Creo que es importante valorar cómo supimos adaptar el servicio a la nueva situación sanitaria teniendo en cuenta que el segundo año de nuestra actividad coincidió con el confinamiento y con todas las medidas posteriores de control sanitario. Se buscó la manera de poder seguir dando atención a los deportistas de manera telemática en un momento muy complicado para todos, y por supuesto también para los deportistas, ya que vieron cómo la situación afectaba muy negativamente a su actividad deportiva tanto en los entrenamientos como en las competiciones, con un componente muy importarte de incertidumbre con el que convivimos todavía a día de hoy.

Sin embargo el servicio va a continuar prestándose. Esto demuestra que la valoración de los usuarios ha sido buena€

Sí. Un reflejo de todo esto es que el servicio de psicología deportiva no sólo va a continuar durante los próximos tres años gracias al nuevo concurso, sino que debido a la gran demanda y su buena aceptación por parte de los deportistas se ha decidido ampliar por parte de la Fundación Miguel Induráin las horas de atención en un 30% respecto al anterior convenio. En este sentido se ve claramente la importancia que se le está dando por parte no sólo de los atletas también de los entrenadores, directivos etc. a la psicología deportiva en el deporte de alto rendimiento.

¿Qué objetivos tenéis en esta nueva etapa y cuánto tiempo está previsto que va a durar?

El objetivo fundamental que nos planteamos reside fundamentalmente en proporcionar a los deportistas, técnicos o jueces un servicio de psicología deportiva ajustado a sus necesidades y exigencias tanto en el día a día como en la competición. El deporte de alto rendimiento conlleva un esfuerzo y una exigencia máxima para el deportista, no sólo en el plano deportivo sino también en el personal, y en este sentido nuestro objetivo como psicólogos deportivos será por un lado preparar y entrenar mentalmente a cada atleta para que puedan alcanzar su mejor nivel deportivo y competitivo, y al mismo tiempo acercarnos a la experiencia personal de los atletas para ayudarles a que su dedicación deportiva les resulte gratificante y satisfactoria, ayudándoles a prevenir y actuar ante posibles problemas o desajustes psicológicos directa o indirectamente relacionados con su actividad deportiva. El servicio en esta nueva etapa está convenido por un plazo de tres años de duración, lo que nos va a permitir establecer una relación más estable y a largo plazo con los deportistas, algo que consideramos fundamental para intentar alcanzar estos objetivos y metas.

¿Qué tiene que hacer un deportista, árbitro, entrenador o técnico para recibir vuestros servicios? ¿Ofrecéis intervenciones en grupo-equipo?

Quien quiera solicitar nuestros servicios en primer lugar deberá ajustarse a los requisitos deportivos que marca la Fundación Miguel Indurain para ello (se da prioridad en este sentido a los deportistas en función de su nivel deportivo) y en el caso de cumplirlos piden inicialmente una primera cita a través de un correo electrónico o un número de teléfono que les facilita la Fundación Miguel Induráin y ya a partir de ese primer contacto se establece una relación directamente con ellos.

¿Las intervenciones en grupo son muy diferentes?

En cuanto a las intervenciones grupales-equipo son uno de nuestros objetivos para estos tres años. Valoramos que de esta forma podemos llegar a dar servicio a un mayor número de deportistas. En los deportes de equipo son muy útiles las intervenciones grupales para trabajar de manera adecuada procesos de cohesión grupal (comunicación, resolución de conflictos, establecimiento de objetivos), así como en intervenciones conjuntas entrenadores-deportistas, y también las intervenciones interdisciplinares conjuntamente con otros profesionales que atienden aquí en el CEIMD a los deportistas (fisios, médicos deportivos, nutricionistas€).

¿Cuántos deportistas podrían llegar a solicitar vuestros servicios? ¿De qué deportes?

No podría dar un dato exacto de cuántos deportistas podrían acudir al servicio, lo que sí puedo decir es que en los tres primeros meses de esta nueva etapa se han cubierto el 100% de las sesiones, con un 46 % de nuevos deportistas que han solicitado atención por primera vez, de disciplinas muy diversas tanto a nivel individual como grupal. Por ejemplo de atletismo (con un número muy importante de atletas), deportes de combate (lucha, judo, taekwondo), deportes de invierno, pelota, natación, patinaje, deportes de tiro, balonmano, fútbol, pádel, bádminton, deportes de motor, ciclismo€

Sois dos psicólogos los que vais a prestar este servicio. ¿Vais a diferenciar cada uno vuestro trabajo?

Nuestro equipo está compuesto por Aintzane Mariezcurrena y yo, Luis Astrain Romano, psicólogos deportivos. Por la manera de gestionarse el servicio cada uno de nosotros atiende un día fijo a la semana y tiene una agenda personal con sus propios deportistas de diferentes deportes, de esta forma podemos abarcar a un mayor número de deportistas. En cualquier caso nuestra forma de entender la actividad es como un equipo cohesionado en la manera de trabajar con los deportistas y técnicos, con una líneas y objetivos comunes de actuación, independientemente del trabajo individual que podamos hacer cada uno en nuestras sesiones, y abierto al trabajo interdisciplinar con los otros profesionales que están en el día a día con los deportistas (fisios, médicos deportivos, nutricionistas, técnicos deportivos...). Consideramos que de esta forma sumamos más como servicio.

Ya hemos hablado que este convenio nació con un acuerdo entre la Fundación Miguel Indurain y el Colegio de Psicología de Navarra y que este nuevo periodo será independiente. No obstante, ¿vais a organizar alguna actividad sobre psicología deportiva para psicólogos a través del Colegio?

El servicio de psicología deportiva para los deportistas de la Fundación Miguel Indurain, después de la etapa inicial de convenio con el Colegio de Psicología de Navarra, se planteó como un concurso de forma independiente del Colegio en el que ha sido elegido nuestro proyecto y nuestro equipo. Pero desde el grupo de trabajo de psicología del deporte del propio Colegio nos gustaría poder organizar encuentros y actividades que puedan servir para el desarrollo de un área de la psicología que tiene cada vez mayor aceptación y demanda, y además creemos con mucho margen y potencial de desarrollo. Por eso animamos a que los colegiados que estén interesados en el área de psicología deportiva se pongan en contacto con nosotros a través de la secretaria del colegio y nos pondremos en contacto con ellos.