Mikel Zabala: "Cuando me he juntado con David en la meta, nos hemos puesto a llorar"

Pamplona – Al seleccionador del equipo español de mountain bike, el navarro Mikel Zabala (Estella, 26/9194), el bronce que se colgó ayer su pupilo David Valero en los Juegos le hizo una ilusión terrible. Desde Tokio, atendió las preguntas de este periódico y no tardó en señalar que "esta medalla es gloria pura". "Aquí es todo o nada. Es tener medalla o no tenerla. Está claro que una plata es mejor que un bronce; y el oro ya ni te cuento. Sin embargo, este bronce es increíble", reiteró.

A Zabalza, estellés de nacimiento aunque residente en Grocin, el éxito de David Valero no le resultó inesperado del todo, aunque se explicó. "Luchas y sueñas por esto, pero jamás llegas a esperarte algo así, aunque tampoco nos ha pillado por sorpresa. De hecho, la noche anterior a la carrera les dije a mis dos corredores que limpiarán el chándal del podio y al final se han alineado los astros y lo hemos conseguido. Él ha puesto todo lo que tenía para conseguirlo y ha terminado lográndolo".

El navarro continuó con su análisis reconociendo que el bronce de David Valero "es un premio para todos". "Para el gran trabajo del corredor, para su equipo, para la Federación y también para el equipo nacional. Todos hacemos un gran trabajo. La verdad es que es espectacular".

Y en lo personal, ¿qué supone esta medalla para Mikel Zabala? "Una felicidad y una realización inmensa. A nivel profesional no lo necesitaba, pero a nivel personal significa un reto que he conseguido y que supone todo un estímulo. Cuando buscas y encuentras un logro de estas características, hallas la motivación para seguir dando guerra", admitió el estellés, que reveló que no hubo celebración: "Nos ha tocado atender a los periodistas y no hemos hecho nada, pero merece la pena estar cerca de la gente que nos quiere. Eso sí, cuando me he juntado con David en la meta, nos hemos puesto a llorar. Ha sido emocionante".