Jesús Legarrea, olímpico por sorpresa

pamplona – La triste noticia del positivo en covid-19 de Jon Rahm sentaba como un jarro de agua fría para el panorama del golf nacional. No obstante, en la otra cara de la moneda se situaba el navarro Jesús Legarrea, caddy del golfista Jorge Campillo. Ambos eran aspirantes a participar en los Juegos, a sabiendas de que delante suya había profesionales de talla mayúscula. No obstante, los astros se acabaron alineando y finalmente Jesús Legarrea se une a la lista de navarros en los Juegos Olímpicos de Tokio. Las condiciones no son las mejores, pues la llamada fue toda una sorpresa. Sin embargo, la pareja competirá por mantener intactas las aspiraciones nacionales por la medalla. Ayer mismo volaron a Tokio. Tenían previsto llegar hoy y competir desde mañana mismo.

¿Cómo se enteran de que van a los Juegos?

–El domingo, cuando Jon Rahm dio positivo, nos pusimos en contacto con la Federación y preguntamos si sería posible ir. Nos dijeron que iba a ser complicado, pero que lo intentarían. A mediodía nos llamaron y nos dijeron que teníamos que hacer las pruebas PCR. Jorge estaba en Cádiz y tenía que ir a Sevilla para hacerse el test, mientras que yo iba a Zaragoza. Cuando los dos estábamos de camino, nos comunicaron que la posibilidad de ir no estaba totalmente confirmada, ya que teníamos que hacernos tres test en un tiempo determinado y la incertidumbre estaba ahí. Pero finalmente vamos. Es una pena por Rahm, pero estamos contentos.

¿Cuándo llegan a Tokio?

–Está previsto que lleguemos el miércoles a las 19.00 horas y a las 23.00 estaremos ya en el hotel. Al día siguiente, el jueves, comenzaremos con la activación y ya nos han dado la hora de salida de competición: las 11.30. No podremos hacer nuestra rutina de entrenamiento porque nos gusta llegar unos días antes y conocer el campo, pero, no obstante, nuestros compañeros nos están chivando los aspectos más importantes.

¿Felices por la oportunidad pese a no darse las mejores condiciones para competir?

–Los dos somos deportistas puros. Vamos a intentar lograr la medalla y ayudar a España en los Juegos. Al fin y al cabo, tan solo van a ser cuatro días de competición e inmediatamente después pondremos rumbo hacia el siguiente torneo, en Edimburgo (Escocia).

¿Le da pena no poder disputar de los Juegos con total normalidad?

–Es una pena toda esta situación. No obstante, lo que nos gusta es competir y además es nuestro trabajo. Tenemos la mente puesta única y exclusivamente en hacerlo lo mejor posible y en eso nos centraremos.

¿Cuál es su función como caddy?

–La gente ya sabrá que es el que lleva los palos, pero es mucho más que eso. El caddy y el jugador siempre están muy unidos. En mi caso, intento ayudar en todo lo que puedo. Dentro del campo tengo que estar atento para elegir el palo adecuado en cada situación, intentar que él esté en las mejores condiciones para afrontar los golpes y estar pendiente de las distintas situaciones que se puedan dar. Jorge es un profesional que lleva un montón de años haciéndolo bien y él ya tiene su rutina. No obstante, siempre viene bien tener a gente que confía en ti. Mi trabajo es hacer un poco de todo. Hago la función de psicólogo o incluso le doy ánimos cuando le da pereza ir al gimnasio.

¿Su experiencia como golfista le ayuda aún más si cabe a Jorge?

–Nosotros hemos jugado juntos toda la vida. Yo he llegado a jugar a nivel profesional durante once años. Coincidimos ya desde bien pequeños en el equipo nacional, así que nos conocemos a la perfección. Ya desde los 10 años competíamos el uno contra el otro e, incluso, hemos llegado a coincidir ambos como profesionales. Esto a Jorge le hace tener más confianza en mi figura y estoy seguro de que en los Juegos le ayudaré a hacer un buen papel.

El protagonista

Nombre completo. Jesús Legarrea Barberena.

Edad. 34 años (2/5/1987).

Lugar de nacimiento. Pamplona, aunque vive en Elso (Ultzama).

Trabajo. Además de su papel como caddy de Jorge Campillo, trabaja en el Club de Golf de Ultzama. También tiene un negocio llamado Golf Indoor Center en Mutilva.