'La jaula' abre el curso

La temporada 2020-21 echó el cierre el domingo pasado con la disputa de la final de San Mateo y solo dos días después se dio el primer paso del nuevo curso. El Cuatro y Medio, que arranca este viernes en Mallabia, fue presentado ayer en Bilbao. El regreso al formato habitual será una de las principales novedades. Los partidos ya no serán todos a vida o muerte, vuelve la liguilla de cuartos de final. Será una vida extra para los cabezas de serie y para los cuatro clasificados, que contarán con un pequeño margen de error en un campeonato que se vivirá a toda velocidad, con la final programada para el 14 de noviembre en el frontón Bizkaia. Los pelotaris que lucharán por ganarse un hueco ese día serán: Aitor Elordi, Danel Elezkano, Mikel Urrutikoetxea, Iñaki Artola, Unai Laso, Jon Ander Peña, Víctor Esteban, Peio Etxeberria, Jokin Altuna, Erik Jaka, Joseba Ezkurdia y Oinatz Bengoetxea.

El Cuatro y Medio arrancará con los cruces de los octavos de final. Artola contra Elordi el viernes en Mallabia; Laso contra Peña II el sábado en Donostia; Urrutikoetxea contra Víctor el domingo en Lekeitio; y Elezkano II contra Peio Etxeberria el lunes en Tolosa. Los ganadores entrarán en la liguilla de los cuartos de final, donde esperan los cabezas de serie, y ahí se medirán en dos grupos para definir a los semifinalistas. En este campeonato no habrá posibilidad de aplazamiento y en caso de que algún pelotari no pueda disputar la final debido a una lesión, su lugar lo ocupará el tercer clasificado.

El alto nivel de los pelotaris participantes hace que entrar en el Cuatro y Medio sea una tarea complicada. Así, en esta edición habrá un único debutante: Aitor Elordi. El pelotari de Mallabia, pese a ganar la jaula de Segunda, tuvo que superar una previa ante Iker Irribarria para hacerse un hueco. "Estoy muy contento. Para mí, participar en un campeonato así es algo grande. Hay mucha competencia en las dos empresas y antes cuando ganabas la txapela de Segunda lograbas el pase automáticamente, pero hoy en día hay que jugar esa eliminatoria porque hay muchos pelotaris. La he superado y, a partir de ahora, a disfrutar", apuntó Elordi, que afronta el campeonato con el objetivo cumplido y lleno de ilusión: "Para mí el principal objetivo era ganar el primer partido y entrar al menos en el campeonato. Hay pelotaris con mucho nombre y no tengo nada que perder. Haga lo que haga, saldré a disfrutar".

Los otros dos vizcainos que estarán en la jaula de Primera tienen bastante más experiencia que Elordi. Aunque Urrutikoetxea y Elezkano ya saben bien lo que es pelear en este campeonato, no guardaban un grato recuerdo de las últimas ediciones. No obstante, el manista de Aspe cayó el curso pasado en cuartos de final ante Altuna, mientras el de Baiko lleva dos ediciones consecutivas sin participar debido a las lesiones. "Los dos años anteriores no tuve la suerte de jugar este campeonato, que siempre me ha gustado, y llego con ganas de hacerlo bien, pero con dudas de cómo me voy a encontrar. Entrenando me ha ido bastante bien y ahora solo falta trasmitir esas sensaciones al partido", relató Urrutikoetxea.

Unai Laso es uno de los pelotaris navarros que intentará hacer valer sus opciones en el torneo. Para el delantero, no hay dudas acerca del reparto de papeles. "Altuna es el favorito, pero aquí cualquiera puede ganar", afirmó.

Y es que el rival a batir por todos será Altuna. El amezketarra recibió ayer el galardón de mejor pelotari del año y defiende el título en la jaula. "Ya firmaría repetir un año como el pasado. Poco a poco estoy consiguiendo cosas bonitas, me encuentro bien, veo que estoy mejorando año a año y ese es el objetivo, ser mejor pelotari y en eso voy a insistir", comentó el vigente campeón del Cuatro y Medio y del Manomanista. Los primeros rivales de Altuna serán Bengoetxea y los ganadores de los duelos de Elezkano contra Peio Etxeberria y Artola contra Elordi. "No les doy demasiada importancia a los sorteos. Si quieres ganar el campeonato tienes que jugar contra todos y demostrar contra todos. Voy a tener tres partidos difíciles, a ver si puedo pasar a las semifinales", analizó Altuna, que este año tendrá un buen elenco de aspirantes dispuestos a quitarle su puesto de honor en el Cuatro y Medio.

