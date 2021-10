La Zubiri-Pamplona, un 'preparativo' para los ganadores

Emocionados tras rebasar la línea de meta, los ganadores de la Media Maratón Zubiri-Pamplona han compartido sus impresiones de la carrera.

Andrew McLeod, ganador de la categoría masculina, se ha llevado una buena impresión de la carrera. "Es un poco difícil el último medio kilómetro, pero para mantener el ritmo es una ruta muy buena", ha dicho sobre el trazado del recorrido. El australiano afincado en Navarra ya conocía el terreno, por lo que el camino no ha sido nuevo para él. "Sé donde empieza esta carrera, no era nuevo para mí. La otra semana anduve por las Peñas Antxoritz, que están en Irotz. No es raro para mí", ha comentado al respecto.

Al llegar a línea de meta, ha llamado la atención la falda escocesa que portaba. Sobre ella, ha explicado que es una tradición iniciada por un grupo de atletas en su país natal. "Hay un grupo en australia, 'The League of Kilted Athletes' (la Liga de Atletas con Faldas Escocesas)".

El ganador nos ha contado que su próximo objetivo es la Maratón de Valencia, que tendrá lugar el día 5 de diciembre. La Zubiri-Pamplona ha sido un entrenamiento para lograr su próxima meta: 2 horas y 30 minutos en la maratón.



Al igual que en el caso de McLeod, la ganadora de la categoría femenina, Usoa Ostolaza, estaba haciendo la carrera a modo de entrenamiento. "he salido sin objetivos, un poco a hacer buen tiempo porque ahora estoy preparando un duathlon y quería hacer un buen entreno", ha dicho la zarautzarra, que no se esperaba el primer puesto. "No sabía quién venía y he ido a hacer un buen tiempo más que nada y ha salido la cosa genial".

La joven ha contado que el tiempo ha acompañado y que ha estado contenta con el ritmo que ha llevado a lo largo de la carrera.

"El tiempo ha acompañado, al principio hemos salido a buen ritmo, hemos hecho buen grupo, he ido con la segunda chica, Ana Casares hasta el kilómetro 10 y luego he intentado subir un poco el ritmo", comentaba Ostolaza, que está contenta con cómo ha regulado la carrera. "Yo creo que hemos regulado bien la carrera y he acabado con fuerzas".



Con una marca de 68 minutos y 4 segundos, McLeod ha batido su récord anterior en una media maratón. "Mi mejor marca en una media maratón es 69 minutos y 50 segundos", decía el australiano tras su llegada a la meta. Por su parte, Usoa Ostolaza ha ganado en la categoría femenina con un tiempo de 01:23:03.