Paula Badosa alcanza la final del torneo de Sidney

Madrid – La tenista española Paula Badosa, 9ª en el ranking mundial, alcanzó la final del torneo de Sídney (Australia), de categoría WTA 500 y preparatorio para el Abierto de Australia, al vencer en semifinales a la rusa Daria Kasatkina (6-2, 6-2). Badosa buscará su primer título de 2022 ante la checa Barbora Krejcikova, número cuatro del mundo.

De nuevo intratable y manteniendo en todo momento la iniciativa, la catalana necesitó 74 minutos para deshacerse de la 26ª del mundo, verdugo de Garbiñe Muguruza y ante la que hizo valer sus 29 golpes ganadores y solo 13 errores no forzados para luchar por el tercer entorchado de su carrera.

Así, se adelantó 4-0 en el parcial inaugural, y ni el contrabreak de la jugadora rusa le impidió cerrar la manga al resto. Con 5-0 en el segundo set, Badosa dispuso de una bola de partido que no consiguió aprovechar; tras un quiebre de su rival, puso fin, de nuevo restando, a la contienda en su segunda oportunidad.

Con este triunfo, la española el lunes su mejor posición en el ranking WTA, 6ª o 7ª dependiendo de lo que suceda en la final que disputará ante Barbora Krejcikova, que remontó y doblegó en la otra semifinal a la estonia Anett Kontaveit, por 0-6, 6-4 y 7-6 (12). Kontaveit dispuso de hasta seis bolas de partido.

Badosa ha ganado los dos partidos precedentes ante la checa, ambos en 2021: en primera ronda del Mutua Madrid Open (6-1, 7-5) y en octavos de Indian Wells (6-1, 7-5), donde finalmente la catalana se proclamó campeona. Ahora, tratará de firmar su tercera victoria ante la centroeuropea para añadir otro trofeo a los logrados en el torneo californiano y en Belgrado (2021).

"Contra campeonas de Grand Slam como Barbora Krejcikova no importa haberle ganado los dos partidos anteriores. Este tipo de jugadoras siempre encuentra soluciones, como ella ha hecho en semifinales", comentaba Badosa. "Yo he estado muy sólida y agresiva, y no creo que deba cambiar nada para la final. Estoy muy contenta con el partido que he jugado. Las dos llegamos bien y ganará quien esté mejor".