Iker Ozkoidi, un doble campeón del mundo de mushing

En el mushing, un deporte desconocido para muchos en que los protagonistas son los perros, Navarra es un referente mundial. Baltasar Gallardo se proclamó campeón del mundo en 2017 en larga distancia de carreras en trineo y fue tercero este año el 3 de marzo en Suecia. No solo eso sino que Iker Ozkoidi Garcia (Pamplona, 6/2/1979) fue campeón de España en esprint el 30 de enero y revalidó la corona mundial de media distancia el 25 de febrero en Noruega.

"Estamos poniendo el listón alto", bromea Ozkoidi. El musher de 43 años, del club Canicross Navarra, acudió al campeonato del mundo celebrado en Gasbu (al norte de Oslo) sin grandes esperanzas. "Tenía muchas dudas por cómo habían ido los entrenamientos", comenta. Y no es para menos: "Hemos entrenado aquí en el Pirineo en Baqueira. Las pistas que tenemos son subidas o bajadas y el campeonato es todo llano. Es muy diferente a cómo iba a ser la carrera". Así lo resume Ozkoidi: "Estoy muy contento y satisfecho porque este año no iba con ninguna expectativa".

Además, las dudas también venían por sus perros: "Fuimos un poco justos de kilómetros y no sabíamos si los perros iban a aguantar". Pero dieron el do de pecho a la hora de la verdad: "Respondieron muy bien y aguantaron como unos campeones". En su caso, compitió en la categoría de seis perros en el trineo.

Ozkoidi ya sabía lo que era subir a lo más alto del podio en un Mundial de media distancia ya que logró el oro en 2019 en Bassens (Alpes franceses). "Diría que el de este año es más especial por lo que me ha costado y cómo me ha ido el invierno. Por lo difícil de la situación para entrenar más que nada", asegura el musher navarro. Pero reconoce que "al final son especiales los dos porque campeón del mundo no quedas todos los días".

Acerca de la carrera, que está dividida en tres etapas de 43 kilómetros, comenta que el de Gasbu es "uno de los mejores circuitos de Europa. Son pistas divertidas, técnicas y se disfruta mucho".





Los participantes de media distancia compartían carrera con los de esprint (24 km), lo que dejó la nieve "dura y buena. Pero cuando entrábamos en los últimos 20 kilómetros lo habían pisado muy poco y la nieve estaba blanda. Estaba en malas condiciones y fue bastante duro". No obstante, los dos siguientes días dieron dos vueltas al circuito de esprint y evitaron esos problemas.

El 30 de enero fue campeón de España en esprint y el 25 de febrero en media distancia, dos pruebas de características distintas. Si tuviera que quedarse con una, sería "la media distancia. Las velocidades son casi iguales, pero en media distancia hay más kilómetros, es menos estresante y disfrutas más".

A la hora de entrenar con los perros para las dos pruebas "la base es la misma, pero cuando pasas de tierra a nieve haces entrenamientos más cortos para esprint y en media distancia más kilómetros".

Habla de tierra porque cuando se prepara en Navarra no puede hacerlo en nieve. "Entreno en tierra porque no queda otra, pero no me gusta competir. Como mucho podemos entrenar de septiembre a noviembre. Si quieres estar arriba, ganar carreras y campeonatos tienes que salir a entrenar fuera. Viviendo aquí es difícil, pero bueno, nos vamos moviendo", admite Iker Ozkoidi.

UNA VIDA CON 20 PERROS

Iker Ozkoidi, en plena acción en el Mundial con sus seis perros. Foto: Cedida

Ozkoidi trabaja en la construcción y este año, por diversas circunstancias, ha dedicado parte de su tiempo en los Alpes franceses dando paseos en trineos. "Normalmente entreno y compito con los perros, no suelo dar paseos", cuenta.

"El mushing, a parte de ser un deporte, es una forma de vida. Ahí entra el convivir con los perros", deja claro el campeón del mundo de media distancia. Los animales impregnan de tal manera su vida que son veinte los que están con él en su vivienda en Latasa. "A mí me gusta. Vivo en el monte apartado con bastante terreno. Mientras trabajo los tengo sueltos en un cercado. Es mucho más fácil tenerlos en casa".

Todos sus perros han nacido y se han criado con Ozkoidi. Los de competición tienen "desde 2 años y medio a ocho". Sin embargo, no todos los perros pueden ir a las carreras: "En casa tengo algunos jubilados que tienen 10 años y no les dejan correr".

Ozkoidi pertenece al Canicross Navarra, que suma veinte deportistas en el club. Entre ellos, el guipuzcoano Harkaitz Aizpurua, compañero del musher navarro. Estuvo muy cerca de lograr el bronce en el Mundial, pero se quedó a menos de un minuto del noruego Hans Lindahl.

Aizpurua compite bajo la federación navarra y comparte expedición y perros con Ozkoidi: "Hemos sacado dos equipos para Harkaitz y para mí. Viene siempre conmigo. Al Mundial se subió él con los perros y yo fui un día antes de la carrera". Para los desplazamientos usa una autocaravana con remolque en el que transporta a los perros.





mirando a la próxima temporada La temporada de Ozkoidi ha terminado de manera abrupta. El domingo 6 de marzo se iba a celebrar en Sant Joan L'erm (Lleida) el Campeonato de España de media distancia, pero la falta de nieve provocó la suspensión del evento.

A pesar de que las competiciones hayan finalizado, el musher navarro ya tiene la mente puesta en la próxima campaña: "Estamos mirando ya hacia el año que viene".

"Casi siempre hacemos alguna carrera privada como la Gran Odisea en los Alpes que dura doce días", explica. "En 2023 no hay mundial porque es cada dos años y toca Campeonato de Europa y de España".

El objetivo de 2023 será revalidar el título europeo que cosechó en 2021 en Suecia para hacer el doblete, tal y como ha logrado este año con el Mundial.

EL PROTAGONISTA

Nombre. Iker Ozkoidi García

Fecha y lugar de nacimiento. 6/2/1979, Pamplona.

Club. Canicross Navarra.

Trabajo. Construcción. Este año también se ha dedicado a dar paseos en trineo a turistas en los Alpes franceses.

Especialidad mushing. Esprint y media distancia.

Palmarés. 2019: campeón del mundo media distancia en Bassens (Alpes, Francia). 2021: campeón de Europa media distancia (Äsarna, Suecia). 2022: campeón de España esprint (Baqueira) y campeón del mundo en media distancia (Gasbu, Noruega).

Podio Mundial mushing de media distancia 2022

1. Iker Ozkoidi 1 h.39:39

2. Aurélie Delattre (FRA) 1 h.45.21

3. Hans Lindahl (NOR) 1 h.49.39