Homenaje solidario al ultrafondista navarro Ricardo Abad

El ultrafondista navarro Ricardo Abad (Tafalla, 08/01/1971) recibió este jueves un reconocimiento de parte de diferentes asociaciones por su trayectoria deportiva y solidaria tras haber completado más de 70.000 kilómetros en beneficio de entidades a lo largo de su carrera.

Cruz Roja Tafalla, GERNA, ADANO y ANFAS, junto con el Instituto Navarro de Deporte quisieron realizar ayer un pequeño homenaje en la Casa del Deporte haciéndole entrega de un par de placas conmemorativas.

"Muchas veces la vida va tan deprisa que no te das cuenta de lo que has conseguido. He disfrutado de cada metro y de cada kilómetro, y me siento un verdadero privilegiado de haber podido hacer todo esto", comentó emocionado el tafallés.





El atleta indicó que lo que toca ahora es "pasar página y seguir disfrutando del deporte, pero a otro nivel, buscando satisfacciones personales sin presiones y sin agobios".

Entre sus muchas y grandes hazañas destacan las 607 maratones completadas en 607 días hace diez años. "Estoy muy agradecido por este homenaje", afirmó entre los aplausos de los presentes en la Casa del Deporte.

Su último reto tuvo lugar en Artajona el pasado 6 de noviembre. El ultrafondista subió y bajó en bicicleta del Cerco de la localidad durante un día entero para recaudar fondos. El reto lo realizó en favor de Nerea Ortiz, una joven de 16 años de Artajona, que padece sepsis meningocócida, una enfermedad rara.

Primitivo Sánchez, subdirector de deportes del IND comentó la labor de Abad: "Gracias de corazón por contribuir con tus logros a visibilizar a personas y colectivos que la necesitan".

Todos los participantes en el acto agradecieron a Riki su "generosidad, solidaridad" y el hecho de "canalizar esa energía tuya de esa forma tan maravillosa"