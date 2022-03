Mikel Larrañaga: "Para esta apuesta me he preparado como nunca"

Mikel Larrañaga (Azpetia, 20-12-1989) "quería jugar una apuesta" con Iker Vicente tras haber quedado por detrás del navarro en el Campeonato de Euskal Herria de 2019 y en el Aizkolari Txapelketa Nagusia de 2020 y de 2021, aunque superó a su oponente en la última edición de la Urrezko Kopa de Donostia. El guipuzcoano se ha preparado a fondo para este desafío. El sábado será el gran día. Ambos se verán las caras en la plaza de toros de Tolosa para enfrentarse sobre seis oinbikos y doce kanaerdikos (18.30 horas).





¿Cómo se encuentra?

–A gusto, con el trabajo hecho y dispuesto a darlo todo.

Se acerca el día de la apuesta. ¿Nervioso?

–Todavía no. Cuando vaya llegando el día también empezarán los nervios, pero intentaré controlarlos y venir lo más tranquilo posible.

Ha comentado que ya tenía ganas de que pasara la apuesta...

–Sí. Han pasado tres meses desde que cerramos la apuesta y se han hecho un poco largos. Son tres meses llevando todo a rajatabla, y al final te cansas y tienes ganas de enseñar lo que tienes.

¿Cómo ha sido su preparación?

–Hasta ahora nunca había llevado una preparación estricta. Me entrenaba con el hacha dos o tres veces a la semana y nada más. Para esta apuesta me he preparado como nunca. Todos los días hacía algo, y para mí ha sido una preparación muy distinta. A ver si hemos acertado. Estoy con una dietista y un preparador físico, y les he hecho caso todo lo posible. Hasta ahora nunca había andado así, pero pensé que esta era una apuesta seria y que hacía falta. Y también sabemos quién es el contrario. Pienso que estoy en una buena forma.

Ha perdido diez kilos para preparar el desafío.

–Veía que después de 30 minutos de trabajo bajaba mucho, que no tenía resistencia. De fuerza andaba bien. Me recomendaron perder peso, que sería bueno para buscar un equilibrio entre resistencia y fuerza. Eso hemos intentado y creo que lo hemos logrado.

¿Ha perdido golpe?

–Igual no tengo aquella bravura que tenía, pero no he visto que haya perdido mucha fuerza. Y sí que ahora tengo mucha más resistencia.

El trabajo a realizar es considerable: seis oinbikos (troncos de 1,6 metros de perímetro) y doce kanaerdikos (de 1,2).

–A ver qué pasa... Es un trabajo exigente, largo. Habrá que sudar.

¿Cómo de largo?

–Eso variará según las maderas que lleve él. Por mi parte, pienso que en una hora estará terminado. De mis maderas, por si acaso, no decimos nada (ríe). En un trabajo como el de esta apuesta, que la madera sea buena o un poco más dura puede variar el tiempo en 20 minutos. Según cómo sea la madera, el trabajo se puede alargar mucho o se puede acortar. Hay mucha diferencia.

En principio, usted propuso cortar doce oinbikos...

–Yo veía que en los troncos grandes andaba bien. Al final acordamos la mitad de oinbikos, pero estoy a gusto con la apuesta que hicimos. Los trabajos de los dos eran largos y no cambian mucho.

¿Cómo se animó a desafiar al campeón?

–Andábamos siendo primero y segundo, primero y segundo... y quería jugar una apuesta contra Iker. Como no se ha jugado una apuesta así desde hace años, quería abrir esa puerta.

¿Cuál será la clave del desafío?

–Lo importante será salir fuerte y luego aguantar. Es un trabajo largo, y si sales muy fuerte, luego tienes que aguantar. Habrá que buscar esa medida.

Pase lo que pase, será una apuesta histórica.

–Esperemos que sea así.

A lo largo de su carrera ha realizado dos apuestas, una con Eneko Otaño y otra con Alex Txikon.

–Creo que esta será una apuesta diferente. Es solo con hacha, pero es contra Iker Vicente, un contrario difícil y un trabajo largo. No tiene nada que ver con las apuestas que he hecho.

Su primera apuesta, con Eneko Otaño, fue en 2014.

–Hace años de eso. Desde entonces he aprendido a cortar, tengo otro físico... Se verá otro Mikel. Él también se ha animado y dentro de tres semanas jugará otra apuesta –contra Arria V–.

¿Le da mucha importancia al tiempo que pueda hacer?

–Espero que haga un buen día, sin llover, y que sea agradable para todos.