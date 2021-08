La exigencia eleva a Peña II y Rezusta

Jon Ander Peña y Beñat Rezusta no fallan. Llevan tres de tres en el Masters veraniego programado por la Liga de Empresas y se acodan en el liderato de la tabla clasificatoria junto a Altuna III-Aranguren, que tampoco conocen la derrota en sus tres primeras semanas de rodaje en la competición, planteada como un Campeonato de Parejas mixto y reducido en el que cualquier fallo se paga caro. No hay margen de error. El tolosarra y el zurdo de Bergara bailan en la cresta de la ola, salpicándose con el viento a favor que generan un zaguero eléctrico, seguro y poderoso, capaz de afianzar una diestra timorata hasta convertirla en un arma más en su catálogo de arietes, y un delantero valiente y expeditivo. Peña II ha sido el más destacado este domingo en los cuadros alegres con un despliegue atrevido en el frontón Zubikoa de Oñati, en el que se ha enzarzado con una serie de remates de calidad con Erik Jaka, algo más intermitente y en pleno proceso de ascenso tras dos meses y medio fuera de las canchas. Volvió la semana pasada y la mejoría entre ambos encuentros es patente. Es el camino a seguir. Xabier Tolosa, además, ha rayado a un nivel notable. Y es que los colorados no han competido mal e, incluso, en otro escenario, se hubieran alzado con el cartón 22; sin embargo, en un panorama exigente y comprometido, Peña II y Rezusta se han elevado, mostrando su firme candidatura a volar alto. Para empezar, el premio a lograr es evitar el play-off que condena a la tercera y cuarta pareja a jugarse el pellejo en un solo duelo a vida o muerte contra los sextos y quintos, respectivamente.

Los azules han dominado el marcador desde el inicio, si bien los colorados han remontado un 0-2 inicial con una tacada de tres tantos que ha supuesto su único momento de gobierno en el luminoso. Ha respondido Peña II con un gancho para acabar con la anomalía. Del 3-3 hasta el final, el tolosarra y el de Bergara han maniobrado con distancias, más o menos cómodas, pero con problemas a la hora de rematar a sus contrincantes. Han estado 3-7 y 5-11. El delantero de Baiko ha marcado músculo con su capacidad rematadora. De dentellada en dentellada.

Después, el siempre efervescente Jaka ha puesto fin a su ligera crisis carnívora con un tramo eficiente, en el que ha sacado réditos del txoko. Los colorados han pasado al 9-11. Peña ha contestado con una dejada precedida de un gancho. Tras el primer descanso largo, los azules se han largado 10-16 y solo ha titubeado Jon Ander con una falta de saque.

El partido, a pesar de la deriva, no se ha roto. Jaka y Tolosa son duros. Especialmente, el anoetarra ha estado soberbio. El traqueteo se ha convertido en una tortura. Han llegado a estar 15-18, merced a otro fogonazo de Erik. Peña ha cambiado el signo con un gancho lejano y no se ha cortado en la búsqueda del tanto para cerrar la cita. Yendo 17-20, ha elaborado una parada al txoko. Un error de Tolosa ha sido el 17-22.