Las nuevas restricciones de aforo no afectarán al Masters

Las nuevas restricciones de aforo para prevenir el contagio del covid-19 no afectarán al Masters de pelota a mano profesional. Después de las medidas tomadas por las instituciones sanitarias que entraron este lunes en vigor, en las que se establece que "el máximo de personas susceptible de reunión en recintos para cualquier evento social, cultural o deportivo no superará las 400 en interiores y las 600 en exteriores; en recintos con capacidad de entre 1.600 y 5.000 personas, el máximo en interiores será de 600 personas y de 800 en exteriores; en recintos con capacidad superior a 5.000 personas, el aforo máximo no podrá superar el 20 por ciento, siempre que sea posible, se establecerán sectores independientes de menos de 1.000 personas, con puntos de acceso y zonas de paso independiente", la Liga de Empresas de Pelota a Mano sostiene que tal medida no restringirá el aforo de la competición veraniega. Y es que, tal y como reza en el Decreto 35/2021 "no serán de aplicación estos límites para los eventos que, previamente, y de acuerdo a la anterior regulación en vigor, tengan contratado un aforo superior".

Así, desde la entidad compuesta por Aspe y Baiko Pilota se desliza que "la totalidad de los festivales que comprenden el Masters, presentado el 12 de julio, estaban ya contratados en varias localidades antes del 23 y 26 de julio". Además, decretan que "los festivales previstos y programados antes del 23 de julio de 2021 correspondientes al Masters Caixabank 2021 deben celebrarse en las localidades y frontones del País Vasco con los límites de aforo que se contemplan en el artículo 3 del Decreto 33/2021, de 7 de julio: 60 % sin superar las 600 personas con carácter general y las 800 personas en frontones con capacidad de más de 1.600 personas".