Jaime Aguirre: "La relación con e-Remonte es extraordinaria porque compartimos el objetivo de relanzar el remonte"

Desde el año pasado, la actividad de la Fundación Remonte Euskal Jai Berri va de la mano de la empresa navarra y han aumentado escuelas y campeonatos

Jaime Aguirre (Doneztebe, 2/03/1963) es gerente de la Fundación Remonte Euskal Jai Berri desde el año 2015. Desde junio de 2020, el remonte ha tenido un gran impulso con la creación de la nueva empresa navarra e-Remonte.

El gerente celebra la buena relación que mantienen con e-Remonte porque les ayudan en el objetivo de relanzar el remonte y ser una entidad socio-colaborativa. En 2021, han visitado veinte muncipios de toda Navarra y se han recaudado más de 8.000 euros en sus campeonatos. La nueva temporada trae novedades en el campeonato individual y en las escuelas deportivas.

¿Cuál ha sido la actividad de la Fundación Remonte en el campo aficionado y qué se espera para la próxima temporada?

–A principio de año colaboramos en la organización del Campeonato Navarro Sénior y en los Juegos Deportivos de Navarra de remonte aficionado. El objetivo es aumentar el número de chavales compitiendo en aficionados y para ello vamos a aumentar las escuelas.

Desde el año pasado organizan todo con la empresa navarra e-Remonte. ¿Cómo va la relación de la Fundación con la empresa?

–La relación es extraordinaria dado el espíritu colaborativo que tenemos. Comparten nuestro proyecto a nivel formativo, organizativo y socio-colaborativo. Tenemos el mismo objetivo: relanzar y extender el remonte todo lo posible. Su plantilla de remontistas, que da soporte deportivo a nuestros campeonatos, está muy contenta e implicada, ya que ellos son los monitores de nuestras escuelas. No es el proyecto de una empresa y el de una Fundación, sino un proyecto común en Navarra. Queremos extender el remonte todo lo que se pueda, en comunidades limítrofes y lejanas. Trabajar de la mano, con unos objetivos comunes, es la manera ideal de llevar este proyecto. Hasta ahora no habíamos tenido esta posibilidad. Es importantísimo contar con la plantilla de e-Remonte para dar retorno a los aficionados y patrocinadores con el mayor nivel posible de remonte.

A nivel organizativo, ¿qué campeonatos han hecho con e-Remonte en 2021?

–En marzo, organizamos el Torneo Comarca de Pamplona en el que visitamos Ansoáin, Villava, Huarte, Olaz y la final en Pamplona. A continuación hicimos el Casco Viejo de Pamplona, que ya era séptima edición y se celebra todo en el Labrit. Se hizo previo a San Fermín para evitar las no fiestas. A finales de mayo, habíamos arrancado con el Torneo Comunidad Foral de Navarra, que es el torneo institucional del Gobierno de Navarra. Hemos visitado quince municipios intentando cubrir todo el territorio navarro. Desde Tierra Estella, Malerreka y Baztan hasta la Sakana, Zona Media y Cinco Villas.

¿Qué tal la asistencia de público?

–A pesar de la situación sanitaria, ha sido buena. Esperamos que, con una situación sanitaria normal, la asistencia de público mejore aún más. Este verano, por tema covid y tras hablarlo con los ayuntamientos, hemos realizado festivales en fechas que no eran las fiestas de los municipios visitados. Solemos hacerlo en fechas festivas lo que supone más público y, por lo tanto, más donativos para ADANO. Hemos huido de las no fiestas para no lastrar la situación sanitaria, ya complicada de por si, y eso influye en la gente que va al frontón.

¿Cuáles son las perspectivas para esta campaña?

–De aquí a final de año, solíamos organizar en diciembre el torneo Individual de Navidad. Pero, dado el acuerdo global de colaboración que tenemos con e-Remonte, hemos decidido que lo asuma la empresa. Colaboraremos en la organización, pero va a ser un torneo de la empresa y cambiará su denominación para ser el Campeonato Individual de Remonte Profesional-Gran Premio Martiko 2021. Será en octubre, y la semana que viene se presentará oficialmente. En 2022 mantendremos los otros torneos de la Fundación: Comarca de Pamplona, Casco Viejo de Pamplona y Comunidad Foral de Navarra.

En 2018 y 2019 se hizo el Circuito Internacional. ¿Se recuperará?

–Es el otro gran objetivo de cara a 2022. Es un proyecto muy importante para extender más el remonte ya que se visitan ciudades como Madrid, Zaragoza o Barcelona. Ayuda a darle la importancia que creemos que debe tener como modalidad de pelota.

Otro aspecto fundamental de la Fundación es el acuerdo que mantiene con la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer de Navarra (ADANO). ¿Cuál es el balance de este año?

–Somos colaboradores oficiales de ADANO y en cada torneo, los ingresos de los donativos de los espectadores van íntegramente a ADANO, ya que como fundación sin ánimo de lucro no cobramos entrada. En 2021, hasta finales de septiembre, hemos recaudado y donado a ADANO 8.080 euros. Hemos hecho alguna otra colaboración puntual, como en el caso de la Clínica Josefina Arregui de Alsasua, a la que donamos 500 euros.

¿El objetivo es mantener la colaboración y poder aumentar con otras asociaciones?

–Queremos mantener el nivel de colaboración y esperamos aumentarlo en función de la mayor presencia de público en los frontones. Además, cuando organizábamos el Circuito Internacional, trasladábamos la colaboración con ADANO a las distintas asociaciones homólogas de las ciudades que visitábamos. Lo hacíamos a través de la Federación Española de Niños con Cáncer, la cual nos ponía en contacto con las distintas asociaciones de cada ciudad en la que se jugaba el Circuito.

En el plano formativo, tienen las escuelas para los jóvenes. ¿Se mantendrán este curso?

–Hasta ahora teníamos en Lekunberri, Doneztebe, Irurita y Aoiz. Esta temporada abrimos escuelas en Pamplona, Villava y Alsasua. Son todas gratuitas y en colaboración con ayuntamientos y clubes de pelota. La información completa estará en unos días en nuestra web. Tenemos una importante novedad con unas cestas sintéticas más pequeñas, que dan la posibilidad de que las chicas que estén interesadas puedan integrarse en las escuelas para practicar.

¿Con qué recursos cuenta la Fundación Remonte Beti Euskal Jai Berri para su financiación?

–Al estar declarada de interés social nuestra actividad, percibimos una subvención, recogida en los presupuestos de Navarra, a través del Instituto Navarro de Deporte. Al margen de eso, contamos con contratos de patrocinio de diversas empresas comprometidas con nuestro proyecto, la mayoría navarras, pero también alguna de fuera con estructura comercial aquí. De cara al año próximo, intentaremos captar algunos patrocinios más ya que nuestro presupuesto está creciendo año a año, y recuperar el Circuito Internacional requerirá una mayor gasto organizativo.

¿Cómo valora la presencia del remonte en los medios?

–Para nuestro proyecto es vital una buena presencia en los medios de comunicación ya que no es un deporte extendido en cuanto a practicantes. En prensa escrita tenemos un gran apoyo y estamos muy contentos. En cuanto a medios audiovisuales, tenemos un acuerdo muy importante con Navarra Televisión, a través de la cual llegamos al aficionado navarro con una excelente cobertura. No obstante, teniendo en cuenta que en nuestra competición hay remontistas profesionales, tanto navarros como de Gipuzkoa, echamos en falta la cobertura de ETB para que los aficionados al remonte de la CAV también puedan disfrutar del remonte.

