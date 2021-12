Oinatz Bengoetxea: "Están siendo los días más sentimentales de mi vida"

Oinatz Bengoetxea se ha despedido este domingo de forma emotiva de la afición vizcaina en el frontón Bizkaia de Bilbao. El delantero de Leitza ha sido homenajeado al término del telonero disputado en Miribilla, en el que ha cosechado otra victoria.

El puntillero navarro y Aitor Aranguren, inmerso en el Campeonato de Parejas con Mikel Urrutikoetxea, se han impuesto a Iñaki Artola y Andoni Aretxabaleta por 22-19 en un encuentro en el que se han cruzado 572 pelotazos en 69 minutos de juego.



PÚBLICO EN PIE

El veterano manista, que se despide de Baiko Pilota el 29 de enero, aunque seguirá disputando algunos partidos de blanco en pueblos pequeños hasta cerrar una etapa de veinte años en la élite en octubre, ha sido el principal protagonista de la contienda.

El público se ha encendido con su juego volcánico y ha sido despedido en pie por los espectadores del Bizkaia. Ha terminado nueve tantos.

Después, ha llegado el homenaje: Iñaki Artola le ha dedicado unos bertsos y Lorea Bilbao le ha entregado una placa.



"HA SIDO MEJOR QUE EN MIS SUEÑOS"

"Ha sido muy bonito. Ha sido mejor que en mis sueños. He tenido siempre gran conexión con la afición vizcaina. Quería hacer un buen partido y ha salido bien", ha destacado al término del choque el leitzarra, visiblemente emocionado, quien ha revelado que "me llevo mucho cariño de todos estos años y grandes amigos; entre ellos, los pelotaris. Artola es un gran plazagizon y lo ha demostrado. Les quiero igual".

"Llevo algunos días bastante sentimentales. Los más sentimentales de mi vida. Estoy disfrutando en la cancha y no puedo pedir más. Espero hacer disfrutar", ha concretado Bengoetxea. "He visto retirarse a grandes pelotaris y amigos. Sabía que iba a venir mi hora y está siendo esta", ha remachado. "He jugado cerca de 300 pelotaris en Bizkaia y siempre me he sentido muy a gusto", ha finalizado.