Olatz Arrizabalaga y Enara Gaminde, campeonas del Master Laboral Kutxa de Parejas

Olatz Arrizabalaga y Enara Gaminde se han proclamado este domingo campeonas del Master Laboral Kutxa de pelota mixta categoría Élite en el frontón Uranzu de Irun. La delantera de Gernika y la zaguera de Laukiz han superado a Amaia Alday y Andrea Capellán por un holgado 3-22.

En la liguilla, en Eibar, hicieron un partidazo. Las vizcainas ganaron entonces por 22-16. La cita irundarra, en cambio, ha sido un monólogo. De este modo, la manista foral alcanza la txapela del Parejas después de tres finales consecutivas en las que se ha quedado con la miel en los labios. Arrizabalaga y Gaminde han cuadrado un torneo perfecto. No han perdido un solo partido.



EL INICIO, AZUL

Un saque de Olatz Arrizabalaga que npo ha podido responder Andrea Capellán con la zurda ha dado inicio a las hostilidades. El plan de la combinación vizcaina estaba claro: castigar a la guardaespaldas riojana, evitar que Amaia Alday entrar en juego y terminar cunado hubiera boquetes. Lo han cumplido. Ideas frescas. Pues lo siguiente ha sido una cortada sobre chapa de la manista de Gernika que ha dejado clavadas a sus contrincantes.

La delantera de Dima, actual campeona del Cuatro y Medio, ha tenido que entrar en juego. Ha fallado una volea y ha tenido que sufrir en defensa ante su homóloga en los cuadros alegres. Arrizabalaga ha cruzado una cortada con efecto que ha complicado mucho la vida a Alday.

La sangría ha continuado con el mejor tanto de la final. Arrizabalaga ha dominado el remate, alargando un dos paredes que ha alcanzado in extremis Alday; luego, ha buscado el buruzgain, bien defendido por Capellán, y ha resuelto Gaminde, exquisita, con una dejada al txoko. La zaguera de Laukiz, de solo 14 años, tiene cualidades de sobra. Es segura, técnica, fría.

La tacada azul se ha cerrado con el 0-6, un fallo de la zaguera de Santo Domingo de La Calzada. Un dos paredes de la delantera foral al intentar cerrar otro tanto ha dado el primer cartón a las coloradas.



LA MISMA TENDENCIA

El error en el remate de Olatz no ha trastocado los planes de la pareja azul, pues Alday que no ha terminado de estar cómoda, ha fallado una volea (1-7) para devolver el saque a las vizcainas. Capellán, que reconocía antes del encuentro jugar por primera vez "en un frontón lleno", ha pegado un derechazo al colchón de arriba y su compañera se ha atropellado con la diestra en defensa. La riojana ha sufrido mucho.

Gaminde ha vuelto a demostrar su categoría con un buen pelotazo con la derecha que su rival en los cuadros largos no ha sido capaz de responder. Un remate de Alday, que ha arriesgado, ha colocado el segundo cartón en el bando colorado. Mas no ha durado demasiado la alegría en la dimoztarra y la riojana. La campeona del Cuatro y Medio ha buscado algo distinto: sacar del txoko, pero no ha surtido efecto. Se le ha ido una volea y las azules no han perdonado. Iban 2-11. Mitad de trabajo.



CAMINO A LA TXAPELA

Un pelotazo arriba de Andrea Capellán ha sido el 2-12. A raíz de ese instante, el encuentro, que ya estaba desnivelado, se ha desequilibrado por completo. Arrizabalaga y Gaminde se han ido hasta el 2-20 de un solo tirón. Un abismo. Era casi imposible para las coloradas.

Olatz ha buscado la zurda de Alday y Enara ha pegado para situar el 2-14. Dos saques consecutivos, uno respondido de forma insatisfactoria por Amaia de sotamano y otro errado por Andrea, han ampliado la brecha. Incómodas la vizcaina y la riojana, las azules han pasado el rodillo.

Con el 2-20 ha llegado el último tanto colorado, una dejada al txoko de Alday. Otro yerro de la vizcaina ha puesto a sus rivales a un centímetro de las txapelas. Ha cerrado la final del Master Laboral Kutxa de Parejas un cortadón del ancho de Gaminde. El futuro es suyo.



BARROKAL-ERASUN, TERCERAS

Maddi Barrokal e Itsaso Erasun han logrado el tercer puesto del cajón del Master Laboral Kutxa de Parejas tras derrotar a Leire Garai y Ane Mendiburu en el telonero del festival disputado en el frontón Uranzu de Irun. Las guipuzcoanas han vencido por un apretado 16-18 en un encuentro duro.